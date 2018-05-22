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Citi, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü

Citibank, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası ve İş Bankası için hedef fiyatı düşürdü.

Citi, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü
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Citibank, beş Türk bankada hedef fiyatı düşürdü.

Banka, Akbank için hedef fiyatını 11,15 TL'den 9,65 TL'ye indirdi, tavsiyesini "Al" olarak korudu.

Citi, Vakıfbank için hedef fiyatını 8,30 TL'den 6,75 TL'ye indirdi, tavsiyesini "Al" olarak korudu.

Citi, İş Bankası için hedef fiyatını 7,75 TL'den 7,00 TL'ye indirdi, tavsiyesini "Nötr"den "Al"a yükseltti.

Citi, Halkbank için hedef fiyatını 13,50 TL'den 9,45 TL'ye indirdi, tavsiyesini "Al-Yüksek Risk" olarak korudu.

Citi, Garanti Bankası için hedef fiyatını 12,65 TL'den 10,25 TL'ye indirdi, tavsiyesini "Al" olarak korudu.

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