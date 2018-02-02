Coeure: ECB, görev limitlerini test etmek zorunda kalabilir

02 Şubat 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Euro Bölgesi hükümetlerinin reformlar konusunda tutumlarını değiştirmemeleri halinde ECB'nin er ya da geç çok rahatsız bir duruma düşeceğini söyledi.

"Daha fazla reform olmaz ise, bir sonraki kriz ECB'yi kendisine verilen yetki, görevlerin limitlerini test etmeye zorlayabilir" diye konuşan Coeure, yeni bir krizin ECB'yi faizleri daha negatif seviyeye indirmeye veya riskli varlıklar satın almaya zorlayabileceğini vurguladı.

Coeure, ECB'nin hükümetlerin parasal finansmanına tehlikeli bir şekilde yaklaşmak zorunda kalabileceğini de ifade etti.