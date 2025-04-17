Coinbase'den kriptoda umutlu 3. çeyrek tahmini

Kripto para borsası Coinbase’in 15 Nisan'da yayımladığı son piyasa değerlendirme raporu, kripto piyasalarının mevcut görünümüne ilişkin dikkat çekici tespitler içeriyor. Raporda özellikle altcoin piyasasındaki çarpıcı gerileme ve yatırımcı ilgisindeki azalma öne çıkarken, yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden canlanma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Altcoin değeri yüzde 41 düştü

Rapor, altcoinlerin toplam piyasa değerinin Aralık 2024'teki 1,6 trilyon dolardan, Nisan 2025 ortasında yaklaşık 950 milyar dolara gerilediğini ortaya koydu. Bu yüzde 41’lik düşüş, sektörde ciddi bir daralmaya işaret ediyor. 9 Nisan tarihinde bu değer 906,9 milyar dolara kadar gerilemişti.

Ayrıca 2021-2022 döneminde zirve yapan kripto girişimlerine yönelik risk sermayesi finansmanının da yüzde 50 ila 60 arasında azaldığı belirtiliyor. Bu faktörler, sektör genelinde kötümser bir hava yaratırken, yatırımcı duyarlılığı da ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

"Makroekonomik baskılar belirleyici”

Coinbase'in Küresel Araştırma Müdürü David Duong, yaşanan düşüşü sadece sektörel değil, aynı zamanda makroekonomik faktörlere bağlıyor.

“Yatırımcı duyarlılığındaki zayıflama ve risk sermayesindeki düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler, mali sıkılaştırma ve ticaret tarifeleri gibi etkenlerle doğrudan bağlantılı” diyen Duong, bu gelişmelerin potansiyel bir "kripto kışı"nın başlangıcına işaret edebileceğini ifade etti.

Toparlanma umudu 3. çeyreğe

Her şeye rağmen Coinbase, piyasadaki toparlanma ihtimalini dışlamıyor. Raporda, 2025 yılının ikinci çeyreğinin ortasından itibaren kripto piyasalarının istikrar kazanabileceği ve üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimine girebileceği belirtiliyor.

Yeni analiz yaklaşımları öne çıkıyor

Coinbase raporu, klasik finansal piyasalarda kullanılan **“yüzde 20 düşüşle ayı piyasası tanımı”**nın kripto piyasaları için yetersiz olduğunu vurguluyor. Şirket, bunun yerine riske göre ayarlanmış getiriler, 200 günlük hareketli ortalama ve benzeri sofistike analiz yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor.

Bu yeni ölçütler, kripto piyasalarının doğası gereği çok daha dalgalı ve hızlı değişen yapısını daha sağlıklı analiz etmeye yardımcı olabilir.