Commerzbank: Dolar gelecek yıl 3.90 seviyesine çıkacak

27 Eylül 2017

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, dolar/TL'nin bu yılı 3,50 seviyesinde kapatacağını, gelecek yıl 3,90 seviyesine çıkacağını tahmin etti.

Bankanın konu ile ilgili raporuna göre, euro/TL bu yıl sonunda 4,17, gelecek yıl sonunda 4,52 olacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,8 büyüyeceğini tahmin eden banka, gelecek yıl büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda enlasyon tahmininin bu yıl için yüzde 10,5, gelecek yıl için de yüzde 9,50 olacağı belirlendi.

Banka, Merkez Bankası politika faizinin bu yıl sonunda yüzde 11,00 seviyesinde olacağını, gelecek yıl yüzde 9,50'ye düşeceğini tahmin etti.