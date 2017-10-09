Credit Africole, Commerzbank'la ilgileniyor

09 Ekim 2017

Credit Agricole CEO'su Philippe Brassac, Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank'ın satışa çıkarılması halinde bununla ilgileneceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brassac, İtalya'da olduğu gibi Almanya'da da daha bir pozisyonda olmayı arzu ettiklerini ifade etti. Credit Agricole'nin 2019'a kadar organik büyümeye odaklanma stratejisi bulunduğunu ifade eden Brassac, "Ancak bu ilginç olasılıkları değerlendirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer Commerzbank gibi büyük bir kurum piyasa gelir ise, bizim bunu kesinlikle analiz etmemiz gerekir" diye konuştu.

Piyasalarda bir süredir, Alman hükümetinin Commerzbank'taki yüzde 15 civarında hissesini satışa çıkaracağı spekülasyonları dolaşıyor.