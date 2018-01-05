Credit Suisse: BoJ'un enflasyon hedefi gerçekçi değil

05 Ocak 2018

Credit Suisse, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2018 yılı enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Credit Suisse'in Japonya baş ekonomisti ve eski bir BoJ yetkilisi olan Hiromichi Shirakawa, küresel talepteki toparlanmanın Japon ekonomisini desteklediğini, ancak yapısal reformların ihmal edildiğini söyledi.

Shirakawa, Bloomberg'te yayınlanan bir röportajda "Enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir şekilde ulaşılabileceğini söylemek bizim için zor. Japonya'daki şirketlerin ve hane halklarının zihniyet veya davranışlarında herhangi bir yapısal kayma görmüyoruz" dedi.

Shirakawa'ya göre Japonlar para harcama konusunda temkinli kalmayı sürdürürken, tüketim artmıyor.

Ülkede yıllık bazda TÜFE yüzde 0,6 seviyesindeyken, BoJ yılardır hedefini yüzde 2 olarak açıklıyor.