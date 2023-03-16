Credit Suisse hisselerinde baş döndüren gelişmeler

İsviçre'nin en büyük bankalarından Credit Suisse hisselerinde son günlerde görülen keskin düşüşler yeni bir küresel finansal krizin başladığına dair kaygıları kuvvetlendirirken, banka yatırımcı güvenini tekrar tesis etmek için merkez bankasından 54 milyar dolar borç alacak.

Kayıplar azaldı

Mudilerin bankalardan aynı anda paralarını çekecekleri kaygısı son günlerde piyasalarında sert kayıplara yol açarken, Credit Suisse'in açıklaması ardından piyasalardaki kayıplar azaldı.

Credit Suisse tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada merkez bankasından 50 milyar franka, yani 54 milyar dolara kadar borç alınacağı ifade edildi.

Bankanın açıklaması öncesinde İsviçreli yetkililer de Credit Suisse'in "sistemik önem taşıyan bankalar için istenen sermaye ve likidite koşullarını" sağladığını ve ihtiyaç olması durumunda merkez bankasındaki likiditeye erişim sağlayabileceğini belirttiler.

Credit Suisse böylece 2008'deki finansal krizden bu yana merkez bankasından finansal yardım almak zorunda kalan ilk büyük küresel banka oldu.

Bankanın hisseleri son günlerdeki sert kayıpların ardından %32 yükseldi. Bankanın borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler de 128 baz puan düşüşle 1,016 baz puana geriledi.

Geçen hafta ABD'nin iki bankaya el koyması üzerine orta ve büyük ölçekli bankalarda başlayan sorunlar, merkez bankalarının yüksek enflasyon ile mücadelede başlıca araçları olan agresif faiz artırımlarına devam edip etmeyecekleri konusunda şüphe yarattı.

Sidney merkezli yatırım bankası Barrenjoey'de hisse senedi stratejisinden sorumlu baş ekonomist Damien Boey, "(Borç verilmesi) bankanın karşı karşıya kaldığı ilk sorunu ortadan kaldırdı. Ancak bizi başka bir yol ayrımına getirdi. Bu tür adımlar attıkça para politikasının etkinliğini azaltıyor olacağız ve daha uzun bir süre yüksek enflasyon ile yaşamak zorunda kalacağız. Hangisini seçeceğiz?" dedi.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) teminatlı kredi imkanı ve kısa vadeli likidite imkanını kullanarak nakit sağlayacak. Paranın tamamı teminat karşılığı verilecek. Banka ayrıca, daha önce ihraç ettiği tahvillerin 3 milyar franka kadar olan bölümünü geri alacak.

Credit Suisse'in CEO'su Ulrich Koerner dün bankanın likiditesinin güçlü olduğunu söyleyerek yatırımcılara güven telkin etmeye çalışmıştı.

Medyaya konuşan Koerner, "Sermayemiz, likidite tabanımız çok, çok güçlü. Düzenlemelerdeki tüm koşulları sağlıyor, hatta üzerinde kalıyoruz" dedi.

Dikkatler Avrupa'ya döndü

Geçen hafta ABD'nin orta ölçekli Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'a el koymasının ardından 167 yıllık Credit Suisse'te ortaya çıkan sorunlar yatırımcıların dikkatini ABD'den Avrupa'ya çevirdi.

Credit Suisse, merkez bankasından borç almadan önce bankanın en büyük hissedarı sektör düzenlemeleri nedeniyle sermaye artırımında bulunamadığını belirtmişti. Büyük hissedarın bankaya destek olamayacağını açıklamasının ardından hisselerindeki kayıplar artmıştı.

Yatırımcılar artık merkez bankaları ve düzenleyici kurumların bankacılık sistemine olan güveni yeniden tesis etmek için atacağı adımları izliyorlar.

Avustralya ve Güney Koreli yetkililer, yaptıkları açıklamalarda ülkelerindeki bankaların sağlam ve sermayelerinin güçlü olduğunu vurguladılar.

Geçen hafta ABD'nin önce SVB'ye ve iki gün sonrasında Signature Bank'a el koymasının ardından küresel bankacılık hisselerinde bu hafta boyunca dalgalı işlemler görüldü. Banka iflaslarının ardından yatırımcılar 2008'de iflas ederek küresel finansal krizi tetikleyen Lehman Brothers'a benzer bir durum görüleceği kaygısına kapıldı.