Credit Suisse'ten dev zarar: 1,39 milyar İsviçre Frangı



Credit Suisse'in zararı 15 yılın zirvesine çıktı. 2008'deki küresel finansal krizden bu yana görülen en büyük zararı yazan banka 2022'nin son çeyreğinde 1,39 milyar İsviçre Frangı zarar ettiğini duyurdu. Uzmanlar 1,34 milyar İsviçre Frangı zarar bekliyordu.

2022 yılında toplamda bankanın zararı ise 7,29 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.