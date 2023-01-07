Cumhuriyetin 100. yılında Workup’ta 100 mezuna ulaştı

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 10. dönem girişimleri, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte mezun oldu. İş Kuleleri Salonu’nda yatırım fonu temsilcileri ve melek yatırımcıların katılımıyla düzenlenen Demo Day etkinliğinde, Workup’ın 10. döneminden mezun olan 8 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını; yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ile İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı. Demo Day’de katılımcılar, konuşma ve sunumların ardından mezun olan girişimcilerle bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı elde etti.

40 Workup’lı girişim 15 milyon ABD Doları yatırım aldı

Startup’ların bir anlamda merkezi olan ve 10. dönemi tamamlanan Workup Girişimcilik Programı’na şimdiye kadar yapılan toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Programda, Workup Agri de dâhil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 140’a, mezun sayısı 100’e ulaştı. Bugüne kadar 40 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 15 milyon ABD Doları yatırım aldı. Önceki dönemlerden 92 mezunun 62’si -başka bir ifadeyle her 3 Workup’lı girişimden 2’sigirişimcilik ekosisteminde yoluna devam ediyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Workup’ın 10. dönem mezunlarıyla birlikte programdan mezun olan girişim sayısının Cumhuriyetin 100. yılına girdiği 2023’ün ilk günlerinde 100’e ulaşmasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Aran, girişimcilik ekosistemine hem yeni programlar, oluşumlar ve iş birlikleriyle hem de yatırımcı olma bakış açısıyla kayda değer gelişmelerin ana aktörü ya da paydaşı olarak destek verdiklerini anlattı. Aran, “Bu yolda tek başımıza değil aynı hayali, aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. ‘Küçük olsun benim olsun’ yerine her zaman ‘bizim olsun katkımız olsun’ yaklaşımını benimsiyoruz” diye konuştu. Hakan Aran, bu yaklaşım çerçevesinde ülkemizde girişimciliğin hak ettiği seviyeye çıkması için kiminle ortaklık, iş birliği yapmak gerekiyorsa, ekosisteme hangi paydaşı eklemek gerekiyorsa onlarla güçlerini birleştirerek ilerlediklerini söyledi.

Girişimcilik üssü İş Kuleleri

Girişimlerle aynı havayı soluma ve dünyanın yöneldiği teknolojik çözümlerin takipçisi olma yaklaşımı çerçevesinde yeni bir adım daha atacaklarını ifade eden Aran, “Workup ve Workup Agri başta olmak üzere yürüttüğümüz girişimcilik programlarını da İş Kuleleri’ne taşıyoruz. Böylece, İstanbul Girişimcilik Şubemizin açılmasının ardından, ofisini İş Kuleleri’ne taşıyan girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcilerine Workup’ı ekliyor ve burayı girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de destekleyeceğiz”

Workup Programı’nda Workup Agri ile tarım dikeyini yarattıklarını hatırlatan Aran, “Bunların yanına iki dikey daha ekliyoruz. Biri yapay zekâ dikeyi, diğeri de oyun alanı… Dolayısıyla bundan sonra tarımın yanı sıra yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de aktif olarak hem hızlandırma programlarıyla hem de doğrudan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla destekleyen bir İş Bankası göreceksiniz” dedi.