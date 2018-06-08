DenizBank Yatırım Hizmetleri’nden Hisse Senedi Komisyonunu Azaltan Yenilik!

08 Haziran 2018

DenizBank Yatırım Hizmetleri sektöre kazandırdığı yenilikçi uygulamalarla yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Takas tarihini beklemeden hisse satışından elde edilen tutarın anında hesaplara aktarılmasını sağlayan T+0 ürününden sonra Yatırım Paketleri ile hisse senedi yatırımcısının hayatı kolaylaşacak.

İnternet Bankacılığı ve Mobil kanallardan işlem yapan ve yüksek komisyon ödeyen hisse senedi yatırımcılarına yönelik olan Yatırım Paketlerinde komisyon yükünü on binde 4 seviyelerine çekmek mümkün. Üstelik paketler işlem anında yatırımcıyı ne kadar komisyon ödeyeceğim düşüncesinden kurtarıyor.

Başlangıç, Avantaj ve VIP paket olarak sunulan Yatırım Paketlerinde yatırımcılar, komisyon tutarını önceden ödeyerek belli limite kadar 1 ay boyunca komisyonsuz hisse alım/satım işlemi yapabilecekler.

Örneğin, binde 2 komisyon oranıyla hisse senedi alım/satım işlemlerini yapan Deniz Bey, her gün 10.000 TL işlem hacmi yaptığı takdirde 1 ayda 440 TL komisyon ödeyecek. Deniz Bey Başlangıç Paketi alırsa 1 ay boyunca günlük 10.000 TL’ye kadar işlem hacimlerini 99 TL’ye yapabilecek. Böylece hem komisyon maliyetini indirmiş olacak hem de ne ödediğini önceden biliyor olacak.

Avantaj paket alan müşteriler 1 ay boyunca günlük 25.000 TL’ye kadar olan işlem hacimleri için 1100 TL komisyon ödemek yerine sadece 199 TL ödeyerek internet ve mobil kanallardan gerçekleştirebilirler. Üstelik anlık veri paketi de bu paketle beraber ücretsiz olarak sunuluyor.

VIP paket alan müşteriler için günlük limit 50.000 TL ve paket bedeli 499 TL olarak sunuluyor. Düzey 2 veri de ücretsiz olarak sunulmakta.

Hisse senedi piyasası için dünyada ilk ve tek olan bu uygulama ile siz de kendinize uygunu paketi seçerek, bir ay boyunca paket limitine kadar olan hacimlerde başka hiçbir ücret ödemeden hisse alım – satımı yapın.

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