"Deniz’den Toprağa" uygulaması çiftçinin gözü kulağı olacak

23 Ekim 2017

Tarımın Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik konumuna büyük önem atfeden DenizBank, temeline "Çiftçimizin Yüzü Gülsün" anlayışını yerleştirdiği bakış açısı ile çiftçiler, tarım sektörü ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam ediyor.

Bankanın bu anlayışla hayata geçirdiği "Deniz’den Toprağa" mobil uygulaması üretim maliyetlerini düşürüp verimini artırmak isteyen çiftçilere teknoloji desteğiyle özel çözümler üreten bir zirai danışmanlık uygulaması olarak öne çıkıyor. "Tarlalarım", "Mühendise Sor", "Haberler/Duyurular", "Hal/Borsa Fiyatları" ve "Kiralık Traktör" fonksiyonlarını kapsayan uygulama DenizBank müşterisi olsun olmasın, tüm çiftçilere açık. Çiftçilerin yanı sıra hobi amaçlı kendi bahçelerinde ürün yetiştirenler de uygulamadan diledikleri gibi yararlanabiliyor.

Tek bir tıkla tarımsal öneriler, ziraat mühendislerine 7/24 ücretsiz soru imkanı

Üreticiler uygulama kapsamında zirai ürün seçimi, ürün türü, lokasyon, tarla büyüklüğü, toprak tipi, sulama tipi ve ekim-hasat tarihleri gibi temel verileri her bir ürün için ayrı ayrı girerek, bölgenin toprak özelliklerine uygun ilaçlama, gübreleme, sulama, ekim ve hasat tavsiyelerine bir tıkla ulaşılabiliyor. Aynı köyde farklı tarlalarda yetiştirilen ürünler, arazi büyüklükleri toplanarak tek bir tarla olarak da kaydedilebiliyor.

Uygulamada yer alan hava durumu takip sistemi sayesinde tarlaların üç günlük hava durumu izlenebilirken; zirai don, aşırı yağış, sel gibi olası risklere karşı önceden tedbir alma şansı bulunabiliyor. Aynı zamanda tarla, yetiştirilen ürün, meyve bahçeleri, ağaçlar ve bağlar ile ilgili her türlü soru, konusunda uzman ziraat mühendisleriyle fotoğraf, video, ses kaydı veya yazılı olarak paylaşılabiliyor. Sorular en kısa sürede yanıtlanıyor veya uygulamaya kayıtlı telefon üzerinden hesap sahibi aranarak bilgilendiriliyor.

Deniz’den Toprağa uygulamasında çiftçileri bekleyen yenilikler bunlarla sınırlı değil. Üreticiler uygulama ile hal ve borsa fiyatlarını takip edip en güncel fiyatları anlık izleyebiliyorlar. Tarım sektörüne dair tüm gelişmeler, haberler, resmi duyurular, hibe ve destek açıklamaları, avantajlı kampanyalar "Haberler/Duyurular" kısmında yer alırken, önemli duyurular üreticinin cep telefonuna anlık bildirim olarak da iletilebiliyor.

Üreticiler ayrıca traktör kiralamak veya sahip oldukları traktörü kiraya vermek istediklerinde uygulamanın "Kiralık Traktör" bölümünden yararlanıyor. Kiralık traktör ilanları ile uygun marka, model, beygir gücü ve günlük kira bedeline sahip traktörü kiralamak üzere traktör sahibiyle temas kurulabiliyor. Çiftçiler benzer şekilde ellerindeki traktörü başka bir çiftçiye kiralayarak hem gelir elde edebiliyor hem de ihtiyaç sahibi başka bir çiftçiye yardımcı olabiliyorlar.

"İnovatif hamlelerimiz ile çiftçimizin hayatına değer katıyoruz"

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:



"Tarım bankacılığına başladığımız ilk günden bu yana çalışmalarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yönetiyor; çiftçimizin gelirinin ve verimliliğinin artması, köylerimizin göçlerle genç nüfusunu kaybetmemesi için, inovasyon alanındaki bilgi birikimimizi de devreye alarak, var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sene çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri için tarımsal danışmanlık ve hasat zamanlarında ürün fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere "Deniz’den Toprağa" facebook sayfasını uygulamaya almıştık. Bugün ise müşterimiz olsun, olmasın tüm üreticilerimize açık olacak ve inovatif içeriğiyle sektörde bir ilki temsil eden "Deniz’den Toprağa" mobil uygulamasını, çiftçilerimizin tarladaki akıllı danışmanları olarak hayata geçirdik. Bu uygulama çiftçimizin adeta gözü, kulağı olacak. Pek çok nitelikli bilgiye bir tık ile ulaşabilecekler; tarlalarını izleyebilecek, sektöre dair en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilecek ve en önemlisi, ziraat mühendisi uzmanlara ihtiyaç duydukları her an, sınırsız ve ücretsiz soru sorabilecekler. Bir kez daha üreticinin hayatını kolaylaştırıp sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin yüzünün DenizBank ile gülmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz."