Deutsche Bank altın fiyatı tahminlerini yükseltti!

Deutsche Bank, yatırımcı akımlarının istikrar kazanması ve merkez bankalarının süregelen talebini gerekçe göstererek altın fiyatı tahminlerini yükseltti.

Banka, 2026 yılı için altın ortalama fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı.

Yeni tahminlere göre altın fiyatlarının gelecek yıl 3 bin 950–4 bin 950 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.

Bu aralığın üst sınırı, COMEX'te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut fiyatının yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor.

Altın fiyatının 2027'de ortalama 5 bin 150 ve 2028'de 4500 dolar olacağı da tahmin ediliyor.

Altın fiyatları 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyede

ABD’den gelen yeni ekonomik verilerin, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirmesi ve dolar üzerindeki baskıyı artırması, güvenli liman talebini destekledi.

Altın fiyatlarında erken saatlerde başlayan yükselişini sürdürdü ve 4 bin 173 dolara kadar çıkarak 14 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Saat 16.40 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 0,68 yükselişle 4 bin 158 dolardan işlem görürken dolar/tl kuru ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları da yüzde 0,67 yükselişe 5 bin 675 liradan işlem görüyor.