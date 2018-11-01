Dış borsalar yükselişte

01 Kasım 2018

Küresel piyasalar, hızlı düşüşlerin yaşandığı ekim ayının son gününde pozitif bir seyir izlerken, yeni ayın ilk işlem gününde İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi, ekimde 227 bin kişilik artışla 8 ayın en yüksek seviyesine işaret ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), finansal kuruluşlara yönelik sermaye zorunluluğu ve stres testleri gibi regülasyonların gevşetilmesi teklifinde bulunmasının ardından pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Dolar endeksi ise 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,2'yi görmesi sonrası 97'nin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla artması borsalarda alımların güçlenmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 yükseliş kaydetti. Analistler, BoE'nin bugün faizler ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, karar metninde, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif görünüme karşın bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 53,1'den 52,9'a gerilemesi sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Çin'de ise teşvik beklentilerinin artması ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Kaynak: AA