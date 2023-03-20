Dış piyasalarda Credit Suisse satın almasının getirdiği rahatlama kısa ömürlü oldu

İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında UBS Group 167 yıldır faaliyet gösteren Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.

Buna ek olarak başlıca merkez bankaları yatırımcıların küresel finans sistemine olan güveni yitirmemeleri için acil likidite desteği sağlayacak önlemleri devreye aldı. Merkez bankaları, oluşabilecek nakit darboğazını önlemek amacıyladöviz takası (swap) imkanını devreye aldı.

Credit Suisse'in satın alınması ve merkez bankalarının attıkları adımlar erken saatlerde yatırımcıların endişelerini hafifletmiş olsa da Credit Suisse'in borçlanma senetlerine sahip olan yatırımcıların uğrayacağı geniş çaplı zararlar yatırımcıların kaygılarını tekrar canlandırdı.

İsviçreli düzenleyici kuruluşlar, satış anlaşması kapsamında Credit Suisse'in piyasalarda işlem gören 17 milyar dolar değerindeki sermaye niteliği taşıyan tahvilerinin değerini sıfır olarak belirledi. UBS'in sermayesini güçlendirecek olan bu karar hisse senedine kıyasla daha güvenli bir yatırım aracı olan tahvilleri taşıyan yatırımcıları öfkelendirdi.

Yatırımcılar, Credit Suisse tahvillerine sahip olan yatırımcıların uğrayacağı zararın yanı sıra bir ülkedeki bankacılık sektörü sorununun başka ülkelere yayılması ihtimalinden ve ABD'deki kırılgan orta ölçekli bankaların durumundan endişe ediyorlar.

HSBC'de yüzde 6'lık düşüş

Credit Suisse hisseleri seans öncesi işlemlerde %62 gerilerken, UBS hisseleri %7.1 düştü. Asya borsaları da sert gerilerken, Hong Kong borsasında işlem gören İngiliz bankaları Standard Chartered 2888.HK ile HSBC'nin hisseleri %6 düşüşle iki aydan uzun sürenin dip seviyesine geriledi.

Credit Suisse'in tahvillerinin değeri Avrupa piyasalarının işleme açılmasının ardından ihraç değerine kıyasla %98 geriledi.

Çözüme kavuşmamış sorunlar

ABD'de Silicon Valley ve Signature Bank'e el konulmasının ardından başlayan kriz ülkedeki orta ölçekli bankalar üzerinde baskı yaratmaya devam eti.

Her ne kadar ABD'nin büyük bankaları, orta ölçekli First Republic Bank'in FRC.N sorun yaşamaması için bankaya 30 milyar dolar mevduat koymuş olsa da, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global söz konusu mevduatın likidite sorunlarını aşmaya yetmeyeceği gerekçesiyle bankanın kredi notunu düşürdü.

Pazar günü açıklamada bulunan bir ABD'li yetkili, ülkedeki bankalardan mevduat çıkışının yavaşladığını, bazı bankalarda ise giriş gözlendiğini ifade ederek, Credit Suisse'in yaşadığı sorunların ABD'deki bankalarda geçen hafta gözlenen mevduat çıkışıyla bağlantısı olmadığını belirtti.