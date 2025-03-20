Doğan Holding’den dev geri alım hamlesi! Genel Kurul’un onayına sunulacak...

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), pay geri alım programı kapsamındaki geri alımını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu. Doğan Holding, hisse değerini korumak ve piyasada istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 1,5 milyar TL’ye kadar pay geri alım programını Genel Kurul’un onayına sunacak.

Üç yıl boyunca geçerli olacak

Program kapsamında, Borsa İstanbul’dan en fazla 100 milyon adet pay satın alınabilecek. Alt fiyat limiti 1 TL, üst fiyat limiti ise şirketin özkaynaklarına bağlı olarak hesaplanacak. Program, onaylanması halinde üç yıl boyunca geçerli olacak.

Holding tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise pay başına brüt 0,31 TL, net 0,26 TL peşin kâr payı ödemesi teklifi yapılacağını belirtildi.

Şirket, daha önceki geri alım programları kapsamında toplam 40 milyon adet pay satın almıştı. Bu paylar şu anda şirket sermayesinin yüzde 1,53’ünü oluşturuyor. Finansal kaynakların şirket içinden karşılanacağı belirtilirken, programın faaliyetler üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklama

Doğan Holding'in KAP'a yapılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanan ve ihtiyaç duyulması halinde Şirketimiz paylarının piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını amaçlayan ekli "Pay Geri Alım Programı"nın, 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir."

SPK dün yeni düzenlemeleri duyurmuştu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin hisse geri alımları konusunda yeni düzenlemeler getirdi.

• Genel kurul kararı olmadan geri alım: Şirketler, genel kurul onayı olmadan yönetim kurulu kararıyla hisse geri alımı yapabilecek.

• Şeffaflık şartı: Geri alım kararları, kamuoyuna duyurulmak zorunda.

• Sınırlamaların geçici olarak kaldırılması: Sermayenin yüzde 10'u sınırı ve günlük işlem miktarı sınırlamaları uygulanmayacak.

• Geri alınan payların satışı: Alınan hisseler, en az 30 gün boyunca satılamayacak ve üç yıl içinde elden çıkarılabilecek.