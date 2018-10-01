Dolar 1,5 ayın en düşüğünde

01 Ekim 2018

Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler TL'ye destek olurken, bireylerin döviz talebinin de azalmasıyla dolar/TL 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.91 seviyesine kadar geriledi.

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL 5.96 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 6 seviyesinin hemen üzerinde kapadı. Bu sabah saat 0905'te 6.0351/6.0400 seviyesinde olan dolar/TL 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.91'e kadar geriledikten sonra 5.95 civarında dengelenme çalıştı.

Bu sabah 6.5163/6.5211 seviyesinde olan sepet bazında TL 6.43; bu sabah 6.9912/6.9860 seviyesinde olan euro/TL ise 6.901 seviyesinde bulunuyor.

Üst düzey bir bankacı, "Lokallerin döviz işlem hacimlerine baktığımızda kurun tarihi zirvelerini gördüğü dönemdeki bireylerin panik işlemlerinin artık sona erdiğini görüyoruz. Kurumsal yatırımcıların işlemleri öngörüldüğü şekilde devam ediyor ancak bireylerin işlemleri TL'de değer kazancını sınırlayan önemli bir etkendi ve veriler bireylerin artık TL'deki volatilitenin sona erdiği görüşünde olduğunu gösteriyor" dedi.

TCMB verilerine göre lokallerin günlük spot döviz işlem hacimleri dolar/TL'nin tarihi zirvelere yükseldiği Ağustos ayında ortalama 5.4 milyar dolar seviyesindeydi. Hatta 10 Ağustos tarihinde günlük işlem hacmi 10 milyar dolar olmuştu.

Dolar/TL 13 Ağustos'ta illikit piyasada 7.24 ile tarihi zirveyi gördü.

Lokallerin günlük spot döviz işlem hacimleri Eylül'de ise günlük ortalama 3.4 milyar dolar seviyesine geriledi.

QNB Finansbank'ın bu sabahki notunda AB ve ABD ile diplomatik ilişkilerinin iyileşebileceğine ve Türkiye'ye sermaye girişlerinin canlanabileceğine dair olumlu beklentilerin etkisiyle TL'nin geçen hafta toparlandığı, TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ve Yeni Ekonomi Programında ortaya konan ekonomik istikrar odaklı yaklaşımın da TL'yi desteklediği belirtilmişti.

TL'de iyimserliğin özellikle AB ile görüşmelerin ardından daha net hissedildiğini söyleyen bir analist de, "TL'ye yönelik algılamalar olumluya dönmeye başladı. Yukarı yönlü dalgalanmaları artık yaşamıyoruz" dedi.

Enflasyon verisi bekleniyor

Piyasalar Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanırken, bir diğer yön verici gelişme ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve hali hazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinin sonucu olacak.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı bir konuşmada, "Terör örgütleriyle ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek yaptırım uygulamaya kalkan çarpık anlayışla diplomasi ve hukuk sınırları içinde mücadelede kararlıyız" dedi.

Bankacılar TL'de geçen hafta görülen değer kazancında küresel gelişmelerin yanında ABD ve AB ile ikili ilişkilere yönelik artan iyimserliğin, TCMB'nin faiz artışı ve likidite adımları sonrası TL'de kısa pozisyonun maliyetinin oldukça yükselmesinin, yatırımcı endişelerinin önemli bölümünün geride kalmasının etkili olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretinin, döviz borçlanmalarının çevrilmesinde yoğun bir süreç olan Eylül ve Ekim aylarının yarısının geride kalmasının, Katar Çin ve AB başta olmak üzere önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımların artabileceği beklentisinin etkili olduğu belirtilmişti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında en yüksek ödemeler Eylül ve Ekim aylarında. Buna göre özel sektörün Eylül'de 7.7 milyar dolar, Ekim'de ise önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.4 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

Tahvil faizleri

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 18.18, valörde son işlemde yüzde 17.99 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 17.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü valörde son işlemde yüzde 25.82 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 25.87 seviyesindeydi.