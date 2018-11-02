Dolar, 3 ayın en düşüğünde

02 Kasım 2018

Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 5.45 ile yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.

ABD, Türkiye'nin başlıca ham petrol tedarikçilerinden İran'ın petrol ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımlarını Pazartesi günü başlatacak.

Türkiye'nin en büyük rafineri işletmecisi Tüpraş, İran petrolünü almaya devam etmek için ABD yaptırımların muaf olabilmek amacıyla görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg ajansında bugün yer alan habere göre, ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50 seviyesinin altına inmişti. Dönmez'in açıklamasının ardından ise 5.50'li seviyelerdeki dolar/TL kademeli olarak 5.4482'ye kadar geriledi. Dolar/TL saat 15:120'da 5.4755 seviyesinde.

Bir bankacı, "ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağı beklentisi küresel olarak risk iştahını olumlu etkiliyor. Diğer taraftan Bakan'ın açıklaması Türkiye'nin söz konusu sekiz ülkeden biri olabileceği algısı yarattı. Bu da TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterenlerden biri olmasını sağlıyor. Muafiyet beklentisi gerçekleşirse dolar/TL'de 5.30'lara hareket görebiliriz" dedi.

Tahvil faizleri de geriledi

Tahvil-bono piyasasında ise dün yüzde 18.52 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.25'e geriledi. Dün yüzde 24.24 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 23.81 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters