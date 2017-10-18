Dolar 3.70 sınırından döndü

18 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim atayabilme ihtimalini değerlendirmesiyle dolarda güçlü seyir devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.66 üzerinde seyrini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde 3.6610/3.6620 seviyesinde olan dolar/TL, sonrasında 3.6945'e kadar yükseldikten sonra bu sabah ilk işlemlerde 3.6650/3.67 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'de yukarı hareketin sürmesi halinde tekrar 3.70 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.

Dün aynı saatte 3.9808/3.9828 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9861/3.9908, 4.3007/4.3032 seviyesinde olan euro/TL ise 4.3087/4.3141 seviyesinde bulunuyor.

Fed başkanlığı spekülasyonları oynaklığı artırıyor

Fed'in bu yılki üçüncü faiz artırımını Aralık ayında yapmasını bekleyen yatırımcılar Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresinin Şubat ayında dolmasının ardından merkez bankasının başına kimin geçeceğine odaklandı.

Fed başkanlığı için beş adayı değerlendiren Trump, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre kararını Kasım başında yapacağı Asya seyahatinden önce verecek.

Dolar, bu hafta adaylar arasında Standford Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü John Taylor'ın adının öne çıkmasından destek buldu.

Kurallara dayalı para politikası yanlısı olarak bilinen Taylor'ın kendi adını taşıyan kurala göre ABD'de faizlerin şu anki yüzde 1-1.25 aralığından çok daha yüksek olması gerekiyor. Bunu göz önüne alan yatırımcılar Taylor'un başkanlığında faizlerin şu anda öngörülene kıyasla daha hızlı artabileceğine yönelik pozisyon alıyorlar.

Dolar endeksi Cuma günü gördüğü iki buçuk haftanın dip seviyesi olan 92.749'dan toparlanmayı sürdürerek bugün 93.475'te bulunuyor. Endeks dün 93.729'a kadar çıkmıştı.

ABD ile görüşmeler ve jeopolitik gelişmeler izleniyor

Piyasalarda geçen hafta sert fiyatlamalara neden olan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler ile Kuzey Irak kaynaklı jeopolitik riskler de yakından izleniyor.

ABD'den gelen heyet dün başlayan görüşmelerine bugün devam edecek, bugünkü görüşmenin gündeminde vize konusu bulunuyor.

Piyasaların takip ettiği bir diğer konu ise Kuzey Irak'taki gelişmeler. Irak merkezi hükümetine bağlı güçler hafta sonunda Kerkük kenti ve çevresini kontrol altında tutan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlere karşı başlattıkları operasyon ile Kerkük'ü alırken, Kerkük vilayetindeki tüm petrol tesisleri de merkezi hükümetin kontrolüne girdi.

Öte yandan Irak ordusu Musul'un bulunduğu Ninova vilayetinde Kürtlerin kontrolündeki yerleri ele geçirdiğini duyurdu.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurtdışında saat 15:30'da ABD inşaat ruhsatları ve yeni konut inşaatları verileri açıklanacak.