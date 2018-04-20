Dolar, 4,07'nin üzerine çıktı

20 Nisan 2018

DÜNYA ONLİNE

Dolar endeksinde ABD tahvil getirileri kaynaklı oluşan yukarı yönlü tepkiler dolar/TL kuru tarafında da kendini hissettirdi. Dolar endeksi 90 seviyesinin üzerini aşarken, dolardaki global değerlenmenin etkisiyle kur 4,07 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün güne yükselişle başlayan ve 4,00- 4,05 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,0404'ten tamamlamıştı.

Bu güne dünkü kapanış seviyelerine yakın başlayan kur, saat 17.50 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4,0707'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4,9930'dan, sterlin/TL 5,7060'dan alıcı buldu.

Küresel piyasalar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı dünkü uyarıları ve yükseliş eğilimindeki faizlerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı.

Lagarde, küresel ekonominin güçlenmeyi sürdürmesine karşın büyümeye yönelik risklerin son dönemde yükseldiği ve finansal kırılganlıkların, yükselen borç, volatilite ve varlık fiyatlarıyla arttığı uyarısında bulundu.

Dolar endeksi dün 89,5' seviyesinden 90 sınırına yükselirken, bugün bu seviyenin üzerine çıktı. Dolar endeksi aynı dakikalarda yüzde 0,5 artışla 90,10 seviyesinde bulunuyordu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4'ün psikolojik destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade eden analistler, 4,0750 seviyesinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.