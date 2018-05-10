Dolar 4,23'ün altını gördü

10 Mayıs 2018

Global piyasalardaki olumlu seyir, beklentilerin altında ABD TÜFE verisi ve dünkü ekonomi zirvesi ardından ekonomi bürokratlarının bugün de kur, faiz ve teşvik maliyet analizinin konuşulacağı bir toplantı yapacaklarına yönelik haberin ardından dolar/TL 4,23'ün altını gördü.

Güne 4.30 seviyesinin altında başlayan dolar/TL, küresel iyimserliğin yanı sıra toplantı haberinin piyasada TL'deki baskıyı hafifletecek adımlar atılabileceği beklentisini güçlendirmesiyle 4.23 seviyesinin altına geriledi. Diğer taraftan ABD'de açıklanan beklentilerin altındaki TÜFE verisi kurum 4.23 seviyesinin de altına gerilemesine neden oldu.

Dün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen ekonomi zirvesi sonrasında bugün ekonomi bürokratları toplantısı yapılacağı haberi TL'de toparlanmayı destekledi.

Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları ile Hazine Müsteşarı'nın katılacağı rutin toplantıda kur, faiz ve teşvik maliyet analizi konuşulacak.

Toplantı yapılacağı haberinin ardından kurda gerileme gözlendiğini söyleyen bir analist, "Yurtdışı piyasaların da oldukça olumlu olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Dolar/TL düşüş baskısı altındayken bu haber daha da iyi oldu. İşin diğer tarafı ise beklenti yönetiminin yoğun şekilde devreye girmiş olması" dedi.

Ekonomi yönetimi dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Dünkü toplantıda da faiz ve döviz dahil ekonomideki son gelişmeler ele alınmıştı. Ekonomi yönetiminde arka arkaya iki toplantı yapılıyor olması da piyasada kurdaki değer kaybına karşı önlem alınacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

"Beklenti karşılanmaz ise dönüş sert olur"

Aynı analist "TCMB'den bir faiz artırımı gelmez ya da düşük bir tutarda artırım yapılırsa, kurdaki dönüş de şiddetli olacaktır. Umarım yetkililer bunu da hesaplıyorlardır. Zira ondan sonra güven telkin etmeleri çok zor, yapacakları faiz artışı da şu an beklenenin çok daha üstünde olur. Hali hazırda swap faizleri 200 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor, ekonomistler arasında ise 100-150 baz puanlık bir beklenti var denebilir" dedi.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklaması sonrası küresel risk algısının artmasıyla dün tarihi zirveyi gören, ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağı haberi ardından ise sert gerileyen dolar/TL güne 4.30'un altında başlamıştı.

Toplatı haberi ve ABD verisi dolar/TL'nin bugün 4.2280 seviyesine kadar gerilemesine neden olurken, TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı da yüzde 1'i aştı. Böylece TL gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında en iyi performansı gösteren üçüncü para birimi oldu.

Borsa 102.000'i aştı

Borsa İstanbul ise yüzde 0,45 artışla 456 puan yükselerek 101.237 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla satış baskısına girerek 99.300 sınırına kadar çekildikten sonra ilk yarıyı yüzde 0,79 değer kaybıyla 99.988 puandan tamamlayan endeks, günün ikinci yarısında yeniden pozitif tarafa geçti.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 yükselişle 102.380,68 puandan tamamladı.

Tahvil faizleri geri geldi

Tahvil piyasasında yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle faizlerde de sert yükselişler gözleniyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra dün itibariyle 158 baz puan yükseliş kaydetmişti. Dün yüzde 14.18'e kadar yükselen 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi spot kapanışta ortalama yüzde 14.02, valörde son işlemde yüzde 13.73 seviyesindeydi.

Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.71, valörde yüzde 13.50'ye kadar geriledikten sonra saat 17:32'de son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.75, valörde son işlemde yüzde 15.66 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 15.81, valörde saat 17:32'de son işlemde yüzde 15.87 seviyesindeydi.

Seçim öncesi maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine'nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor. Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı endişesi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor.