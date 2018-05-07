Dolar 4.26'nın üzerine çıktı

07 Mayıs 2018

Aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı döviz piyasasında, yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar/TL yeni haftaya başlarken 4.27 seviyesini test etti.

Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL'de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Cuma günü 4.29 ile zirve yenileyen kur, ABD verilerinin desteği ile 4.23'lere kadar gerilemişti. Dolar/TL, saat 10:05 itibariyle 4.2645 ve euro/TL 5.0880 seviyelerinde yer aldı.

Bir bankacı bugün Londra piyasalarının tatil olması nedeniyle hacmin düşük olmasını beklediğini, önemli bir veri akışı da olmadığını söyleyerek, "Geçen haftaki sert kayıptan sonra normalde TL'de değerlenme beklerdim ama diğer EM paraları da tedirgin. Dolarda küresel bazda bir değerlenme eğilimi söz konusu" dedi ve şöyle devam etti: "Mevcut durumda TCMB'nin 7 Haziran öncesi zorunlu karşılıklar, döviz depo ihalesi ya da TL uzlaşmalı vadeli döviz alım ihaleleri yoluyla piyasada döviz likiditesini artırıcı adımlar atmasını beklerim. TL belli ki bir süre daha benzer para birimlerinden negatif ayrışacak, en azından diğerlerinden daha zayıf bir performans gösterecek. Yerli yatırımcının zaten panik dolar talebi sürüyor diğer taraftan yabancı girişi görmüyoruz. Bu ortamda TL yatırımcısı olmak zor."

ABD'li tutuklu rahip Andrew Brunson'un FETÖ ile bağlantılı olduğu suçlamalarıyla görülen davasında bugün ikinci duruşma yapılacak. Duruşmadan beraat kararı çıkması halinde TL'de ralli görülebileceğini söyleyen aynı bankacı, "Tahvil tarafında ise; enflasyon daha şimdiden yüzde 11'e dayandı, belli ki yüzde 12'leri görecek. Üzerine 3 puan reel faiz koysan zaten yüzde 15 seviyeleri çıkıyor. İki yıllık tahvil faizinin daha da cazip olması için yüzde 17 seviyelerini beklerim ki TL'deki bu kayıplar devam ederse bu seviyeleri de görürüz" dedi.

Kaynak: Reuters