Dolar 4,30'u geçerek rekor tazeledi

08 Mayıs 2018

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında.

TL varlıklardaki kırılganlığın sürüyor olması ve dış piyasada ABD Doları'ndaki güçlenmenin etkisiyle, dolar/TL kurunda yukarı yönde baskı devam ediyor. Güne 4,27 civarında başlayan dolar/TL kuru, piyasaların kapanış saatlerine doğru 4.30 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekor seviyesini yeniledi.

4.3018 ile yeni zirvesini test eden dolar/TL, saat 17:05'te 4.3002 seviyesinde yer aldı.

Sepet bazında TL ve euro/TL ise güne sırasıyla aynı saatte 4.6900/4.6925, 5.0890/5.0914 seviyesinde yer aldı.

Bankacılar euronun da dolar karşısında değer kaybı nedeniyle euro ve sepet bazında rekor görülmediğini belirtirken euro dolar paritesi bugün 1.1850 ile yılın en düşük seviyesinde.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

TL negatif ayrıştı

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

TL'de yılbaşından bu yana çift haneye ulaşan değer kaybı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ardından Merkez Bankası önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu artışa rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükseldi.

Borsa son 7 ayın en düşük seviyesinde

Piyasalardaki satış baskısı bu haftaya da yansırken, BIST 100 endeksi bugün 99,184 puana kadar gerileyerek yedi ayın en düşük seviyesine indi. Endekste yılbaşından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 14 oldu. Endekste, yıl içinde gördüğü en yüksek seviye olan 121,531 puana göre değer kaybı ise yüzde 18'i buldu.

BİST 100, saat 17:05'te yüzde 1,3 düşüşle 99.500 civarında yer aldı.

Merkez Bankası faiz adımı atabilir

TCMB piyasalarda da kısmen beklendiği üzere dün ilk adımını döviz likiditesi genişlemeci bir yönde attı. Ancak bu adımın TL'deki değer kaybını durdurması beklenmiyor.

Piyasalardaki sert bozulmanın devamı halinde TCMB'den hem dünkü likidite kararı benzeri, hem de 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ile birlikte yeni faiz adımları beklentileri piyasalarda kuvvetleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin negatif ayrıştığı bir dönemde küresel satış baskısı da çok yüksek.

Dolardaki, EM'lere yönelik fon akışındaki, ABD faizlerindeki seyir değişmedikçe TL'de yeni zirveler olası. Bu kapsamda Trump da yakından izlenecek. TCMB adımlarını da yakından izleyeceğiz" diye konuştu.

Trump'ın TSİ 21:00'da İranla nükleer anlaşma hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. ABD'nin Tahran'ın nükleer programını sınırlama karşılığında ekonomik yaptırımları hafifleten bir anlaşmadan çekilmesi, piyasa genelinde risk algısını etkileyecek.

Tahvil faizleri hızlı yükseldi

Seçim öncesi Maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine'nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor.

Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe'den bugüne 100 baz puanı aştı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.87, valörde son işlemde yüzde 13.92 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün en yüksek yüzde 14.01 seviyesini test etti. Spot kapanışta

ortalama bileşik faiz yüzde 13.93 valörde saat 16:55 itibarıyla son işlem yüzde 14.01 oldu

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 seviyesindeydi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47 valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.