Dolar 4.46 seviyesinden güne başladı

31 Mayıs 2018

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle her geçen gün zirveden uzaklaşıyor.

Bankacılar küresel piyasaların da iyimserliğe destek olduğunu mayıs başından geçen haftaya kadar gelişmekte olan para birimlerine göre negatif ayrışan TL'nin son birkaç günde ise pozitif ayrıştığına dikkat çektiler ve bunun TCMB'ye yönelik endişelerin bir bölümünün ortadan kalktığı anlamına geldiğini belirtiyorlar.

İtalya'daki küresel finansal piyasalarını sarsan siyasi karışıklığın yatışma sinyalleri göstermesiyle euro 10 ayın dip seviyesinden toparlandı. Euro dün yüzde 1.1 artışla bu yıl şimdiye kadarki ikinci büyük günlük kazanımı kaydettikten sonra hafif değişim göstererek 1.1654 dolarda bulunuyor.

Bankacılar yarın sadeleştirme adımına başlanacağı için TCMB'den yeni bir adım gelmesinin beklenmediğini, piyasalarda daha çok yoğun iç ve dış yoğun veri gündemi izleneceğini belirttiler.

İç piyasada bugün saat 100.0'da nisan ayı dış ticaret dengesi, saat 11.00'da nisan ayı yabancı ziyaretçi sayısı, 17.00'da ise Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi açıklanacak. Öte yandan TCMB'nin haftalık verileri de izlenecek.

Dış piyasalarda Euro Bölgesi öncü enflasyon verisi 12.00'da, ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi 15.30'da açıklanacak. Ayrıca ABD'de kişisel gelirler, Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verileri de yayınlanacak.

Dün yüzde 2 değer kazandı

Dolar/TL, dün 18 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 4.4477'ye kadar gerilekten sonra günü 4.47 civarında tamamladı. TL dün dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kazancı ile benzer para birimlerinden pozitif ayrıştı.

Dolar/TL güne saat 08.55'te 4.4633 seviyesinde düne göre anlamlı bir değişiklik göstermeden başladı. TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi kur 4.9290 ile tarihi zirveyi test etmişti. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.2144 seviyesinde bulunuyor.

"TCMB'nin etkisi büyük"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasaların desteği olduğunda TL'nin ilk kez güçlü bir ayrışma yaşadığını görüyoruz. Burada TCMB'nin adımlarının etkisi büyük. Her ne kadar geç kalınmış eleştirileri yapılsa da Londra'da verilen gerekirse ek sıkılaştırma da yapabiliriz söylemi önemli" dedi ve ekledi:

"Londra söylemleri sonrası Mayıs enflasyon verisinin de önemi arttı. Mayıs verisi yeni bir sıkılaştırma olup olmayacağının önemli bir göstergesi kabul edilecek."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde merkez bankasının TL'yi savunmak için gereken özgürlüğe sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Toplantılara katılan yatırımcıların verdiği bilgiye göre iki yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce Londra'da yatırımcılara yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Katılımcılar TCMB'nin faizleri yükselttiğini enflasyonun kötü gelmesi halinde faizleri tekrar artırmaya hazırlıklı olduğuna da dikkat çektiler.

Öte yandan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 13.82'ye kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13.91 valörde son işlemde yüzde 14.14 seviyesinde bulunuyor.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.02 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters