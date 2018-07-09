Dolar 4.55 seviyesinde

09 Temmuz 2018

Dolar/TL küresel piyasalar ve seçim sonrası iyimserliğin desteğiyle 4.50'ye doğru düşüşünü sürdürürken piyasalar önce bugün başlayacak temmuz ayı yüklü Hazine ihalelerini ardından ise bu akşam açıklanacak yeni kabineyi izliyor.

Küresel ticaret savaşları endişelerine rağmen doların ABD verileriyle neredeyse bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde iyimserliğe neden oluyor.

Dolar ABD'de cuma günü yayımlanan veriye göre ücret artışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

İstihdam verisi çalışan ücretlerinin ılımlı artış kaydettiğini, iş arayanların sayısının da yükseldiğini göstererek Fed'in faizleri hızla ancak kademeli olarak artıracağına işaret ediyor.

Geçen haftayı ABD verisiyle birlikte 4.58'in hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 4.56 seviyesinden başladı. Kur daha sonra 4.5446 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL saat 09.32'de 4.5515'den işlem gördü.

Bankacılar kurda 4.50 ve 4.55 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyelerden alımlar geldiğini, bunun altında kalıcılığın kolay olmayabileceğini belirtiyor. Bankacılar son dönemde döviz mevduatlarının bir kısmını TL'ye çeviren lokal yatırımcıların da 4.50'li seviyelerden yeniden alıcı olup olmayacağının takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Cuma günü 5.38 civarındaki euro/TL ise 5.3606 seviyesinde bulunuyor.

Önce ihaleler ardından kabine izlenecek

Seçim öncesi artan harcama trendi ve enflasyondaki sert yükselişler nedeniyle baskı altında kalan tahvil getirilerinde ise Hazine'nin bugün başlayan ve yarın tamamlanacak temmuz ayı yüklü ihale takvimi izlenecek.

Hazine bugün 12 Haziran 2019 itfalı kuponsuz bonoyu, 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili yeniden; 28 Haziran 2028 itfalı 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ilk defa ihraç edecek.

Temmuz ayında toplam 17.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 19.4 milyar TL'si piyasadan toplam 20.9 milyar TL'lik iç borçlanma öngören Hazine bugünkü üç ihalenin ardından yarın da üç ihale ile temmuz ayı programını tamamlayacak. Yarın 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihracının yanı sıra 7 yıl vadeli FRN'in ilk ihracı da gerçekleşecek.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz geçen hafta tarihi zirve olan yüzde 17.74 seviyesine kadar yükseldikten sonra Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.50, valörde son işlem yüzde 17.43 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise geçen hafta yüzde 20.02'ye kadar yükselerek 10 yılın zirvesine geldikten sonra Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.95, valörde son işlemde yüzde 19.87 seviyesindeydi.

Yeni kabinedeki isimler bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30'da TBMM genel kurulunda yemin edecek. Ardından ise saat 2130'da düzenlenecek basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

Erdoğan hafta sonunda bu akşam açıklanacak kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konular arasında ilk sırada yer alacağını belirtti.

Piyasalar ise yeni sistemde bakanlıklara, kurullara hangi isimlerin getirileceği, ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağı, olursa hangi ismin bu görevi üstleneceğine odaklanmış durumda.

Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Reuters'ta 26 Haziran'da yayınlanan bir haberde "Yatırımcılar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinede yeniden görev alıp almayacağını ve Maliye Bakanı Naci Ağbal veya eski bakan Ali Babacan gibi piyasa dostu isimlerin atanıp atanmayacağını görmek istiyorlar. Bu isimler pragmatik reformların gerçekleşme ihtimalinin arttığına işaret edebilir" denilmişti.