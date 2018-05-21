Dolar 4.60'a dayandı

21 Mayıs 2018

Türk Lirasındaki değer kaybı, yeni haftaya başlarken devam ediyor. TL'nin dolar karşısında bugünkü kaybı yüzde 2'yi aştı. Kur, tarihi zirvesini 4.5993’e taşıdı. Euro/dolar 1.18'in altındaki seyrini sürdürürken, euro/TL ise 5.4142 zirvesine ulaştı.

Doların küresel bazda güç kazanması ve ABD’de yükselişe devam eden faiz, TL'nin yeni haftaya da kayıpla başlamasında etkili oluyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin azalması ve Fed’in faiz artıracak olması ise doların küresel çapta güçlenmesini sağlayan unsurlar.

İçerde ise son gelen makroekonomik veriler ve seçim belirsizliği TL’nin diğer gelişen ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi olmasına zemin hazırlarken, TCMB’nin henüz bir aksiyon almamış olması da baskıyı artıran unsur.

Piyasalar sert satış baskısı nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımlarını yakından izliyorlar. Bankacılar ekonomi yönetiminin ve TCMB'nin güven tesisi adına bazı somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bugün dolar karşısında 1 değer kazancı ile yüzde 0.15 değer kaybı arasında dalgalı bir trend izlenirken TL'deki değer kaybı ise yüzde yüzde 2 civarında.

Dolar/TL 4.5993 ile tarihi zirveyi test ettikten sonra saat 17:46'da 4.5850 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL 4.9977 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra aynı saatte 4.9890, euro/TL ise 5.4142 ile tarihi zirvesini gördükten sonra yine aynı saatte 5.39 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın aksiyon alması bekleniyor

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, enflasyon, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi gibi makroekonomik verilerde yaşanan bozulmalar sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not indirimlerinin gelmesi ile TL üzerinde kaybolan uluslararası yatırım algısının kurdaki fiyatlamaların temelini oluşturduğuna işaret ederek, "İlaveten ABD tahvil faizlerinde görülen yükselişler ile küresel sıkılaşma ortaya çıkarken, bu süreçten Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri olumsuz yönde etkilenmekte. Bunların içerisinde de kırılganlığı daha yüksek olan Arjantin ve Türkiye‘nin para birimleri daha olumsuz ayrışmakta" dedi.

Kavak, "Türkiye’nin piyasa faizlerinde görülen yükselişe karşın, TCMB tarafından beklenen faiz artırımının gelmeyişi kurdaki baskılanmayı bir süre daha devam ettirebilir. Zira Rezerv Opsiyon Mekanizması-Zorunlu Karşılıklar-TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri gibi konulardaki hamlelerin TL üzerindeki etkilerinin oldukça sınırlı olduğunu daha önce gördük. Piyasa, TCMB’den daha fazlasını bekliyor. Ancak, şunu da unutmayalım ki Merkez Bankası

piyasayı rahatlatacağını düşündüğümüz 200 baz puan ve üzerinde faiz artırımı yapsa bile, makroekonomik verilerimizi düzeltecek yapısal reformlar yapmaz ve gevşek Maliye Politikaları uygulamaya devam edersek bunun etkileri de sınırlı olacak ve trend değişmeyecektir. Bu hafta açıklanacak olan FOMC tutanakları ve küresel haber akışları kaynaklı dolar endeksinde oluşabilecek olası geri çekilmeler için de aynı şeyleri söylemek mümkün” değerlendirmesini yaptı.

Meksa FX Analisti Serkan Uludağ ise "Direnç noktalarımız 4,60 ve 4,6230 seviyelerinde. Aşağı yönlü bir hareketin önümüzdeki günlerde gelmesi için günlük kapanışın 4,50'nin altında yapılması gerekiyor. Bu koşul gerçekleşirse 4,4790, 4,4554 ve 4,4407 destekleri hedef konumuna gelebilir" görüşünü paylaştı.