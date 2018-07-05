Dolar 4.65'in altına indi

Dolar/TL ve tahvil faizleri 14 yılın en yüksek seviyesine gelen enflasyon verilerinin baskısı altında kalırken, küresel ticaret savaşları da piyasalarda olumsuz havaya neden oluyor.

Yurtiçinde bugün TCMB saat 14.30'da haftalık menkul kıymet istatistiklerini ve yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını açıklayacak. Yurtdışında ise saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdamı, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17.00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak. Piyasalar ayrıca yarın saat 15.30'da açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyor.

Öte yandan ABD yarından itibaren Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen gümrük vergisi almaya başlayacak. Beijing'in de buna misilleme yapma sözü vermesi ardından Asya borsaları bu endişe verici belirsizliğin etkisiyle zayıf seyir izliyor.

Dolar/TL ABD piyasalarının kapalı olduğu dün ani bir hareketle 4.72 seviyesinin üzerine çıkarken; 10 yıllık tahvil faizlerinin de rekor seviyelerine geldiğine işaret eden bankacılar, öğleden sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesinin kurda toparlanma sağladığını belirtmişti.

Dün saat 17.26'da 4.6736/4.6769 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah en düşük 4.6460 seviyesini görürken, saat 12.10'da 4.6488 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.4403 civarında hareket etti.

2 yıllık tahvil faizi 10 yılın zirvesinde