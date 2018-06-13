Dolar, 4.70'ten döndü

13 Haziran 2018

TL varlıklarda kırılgan görünüm devam ediyor. Döviz kurları ve faizlerde yükseliş etkili olurken, borsada satış baskısı hakim. Seçim süreci ve sonrası için ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler satışlara temel dayanak olarak gösteriliyor. Yanı sıra Fed'in bu akşam faiz kararını açıklayacak olması da riskten kaçışta etkili.

Dolar/TL 4.70'ten döndü

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL, bugün 4.6980 seviyesine kadar çıktı. Kur yüzde 2 yükselirken, sert atak sonrası yön yeniden aşağı döndü. Dolar/TL 4.63 seviyelerine kadar geriledi.

Euro/TL ise gün içerisinde 5.52 seviyesini aştı ve ardından 5.46 seviyelerine çekildi.

TL cinsi varlıklara yönelik algının negatif olduğunu söyleyen bir analist, "Faiz artırımına rağmen kur 4.50'nin altına inemiyor. Seçim belirsizliği ortadan kalkmadan düzelme beklememek gerek. Dolar/TL'de iki günlük hareketin devamını görüyoruz. TL dün yüzde 1.6 kayıp ile Güney Afrika randı ile beraber negatif ayrıştı. Genel olarak bütün gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüş var. Dolarda Fed öncesi güçlü eğilim var, dün ABD TÜFE'si de fena gelmedi" dedi.

Borsa ekside bölgede yatay seyrediyor

Son iki günde sert düşüşlerin yaşandığı borsada bugün düşüş hız keserek devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 500 puana yakın düşüş ile 95.000 seviyesinin altında başlarken, en düşük 94.444 seviyesi test edildi. BIST 100 Endeksi, 95 binin üzerinde kalmaya çalışıyor.

10 yıllık faiz yüzde 16'yı aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları öncesinde, yurtiçi tahvil faizlerinde yükselişin sürdüğü gözlendi. Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası yüzde 14.95'e kadar gerileyen ve bu seviyeden yönünü yukarı çeviren 10 yıllık gösterge tahvil faizi, bugün yüzde 16'yı aştı. 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gören 10 yıllık gösterge faiz, yüzde 16.25 seviyesine kadar yükseldi.

Dün yüzde 18.9 seviyesinde yer alan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün yüzde 19.12’ye kadar çıktı.

5 yıllık CDS zirvede

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi TL'deki değer kaybına paralel olarak Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 305 baz puana çıktı. Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin getirisi ise art arda dördüncü günde de yükseliş kaydetti.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler IHS Markit verilerine göre dünkü kapanışa kıyasla 9 baz puan yükseldi.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri arasında en keskin değer kaybı 1.3 cent düşüşle 2038 vadeli tahvillerde görülürken, 2020, 2021 ve 2022 vadeli tahvillerin fiyatları da tarihi düşük seviyelere yaklaştı.

Fed'in mesajları bekleniyor



Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan yükselteceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar Mart ayından sonra yapılacak olan yılın bu ikinci faiz artırımından ziyade ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar. Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar.



Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Yani şu anki tahminler bu yıl üç defa faiz artırımı yapılacağına işaret ediyor.



Euronun yönünü ise perşembe günü açıklanacak olan ECB para politikası kararı çizecek. Ortak para birimi ECB'nin varlık alım programını durduracağını açıklayacağı spekülasyonlarıyla birlikte geçen hafta 1.1840 doları görmüştü.

Kur neden düşmüyor?