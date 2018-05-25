Dolar 4.72 seviyelerinde

25 Mayıs 2018

Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü toplanarak aldığı 300 baz puanlık faiz artırım kararına rağmen düşüşü alım fırsatı olarak kullanan lokallerin yoğun dolar talebi kurda yüksek seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de dalgalanmanın da devam etmesi bekleniyor.

TCMB Ocak 2014'ten beri ilk kez gerçekleştirdiği olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdı. Bu artışa rağmen henüz TL'ye olan güvenin tam olarak tesis edilemediği, kurun gerilediği seviyeleri fırsat olarak gören bireysel yatırımcı ile yüksek döviz borçları nedeniyle şirketlerin talebiyle kurda faiz artışı sonrası ilk düşüş tepkisinin devam edemediği belirtiliyor.

Olağanüstü PPK toplantısı öncesi 4.9290'a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilemişti. Dün güne 4.63'ün altında başlayan kur 4.79'a kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde 4.7600/4.7640 seviyesinde olan dolar/TL, saat 13:05 itibariyle 4.7190 seviyesinde yer aldı.

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Kurun geldiği seviyeler itibariyle yapılan faiz artırımının etkisi geçiyor, bu durumda TL tekrar değersizleşme eğilimine girebilir gibi bir görüntü var. Bu durumda para politikasında tekrar hamle yapılması gereken bir durum olabilir. AK Parti dün seçim beyannamesini açıkladı. Ekonomi ile ilgili başlıklar önemli, serbest piyasa koşullarına bağlı kalınacağına dair doğru ifadeler var ancak piyasa henüz yeterince güven inşa edebilmiş değil" dedi.

Kurda 4.55 seviyelerine olan değer kazanımının zamana yayılmadığını ve kurda tekrar alıma geçmek için fırsat olarak görüldüğünü söyleyen Erkan, "Küresel dolar hareketinde yukarı baskı olmamasına, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.98'e gerilemesine rağmen TL henüz değer kaybı eğiliminden çıkamadı. ABD İran'a yönelik yaptırımlar açıkladı, jeopolitik riskler de bir yandan devam ediyor. Kurda gün içi volatilite muazzam, dün 25 kuruş civarında hareket vardı, bu çok yüksek. Lokallerin talebinin devam edip etmeyeceğine bakacağız. 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar kurun genel eğilimi yukarı olmaya devam edebilir. Sıkılaşma yönünde yeni adımlar atması beklenebilir" dedi.

TCMB önceki gün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yaptığı yazılı bir açıklamayla önce PPK'nın "yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere" toplandığını duyurdu. Daha sonra PPK kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bankanın piyasada izlenen en önemli faiz oranı olan Geç Likidite Penceresi faiz oranı (GLP) yüzde 13.5'ten yüzde 16.50'ye yükseltildiği açıklandı.

Analistler her ne kadar güveni tam olarak sağlama adına 7 Haziran'daki olağan toplantıda da bir miktar daha sıkılaştırma yapılması gerektiğine dikkat çekse de, dünkü açıklamadan "gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır" ifadesinin çıkarılması nedeniyle TCMB'nin 300 baz puanlık artışı yeterli görebileceğini ve daha fazla sıkılaştırma yapılmayabileceğini belirtiyor. Ancak bu noktada TL'deki seyrin TCMB'nin 7 Haziran kararı açısından belirleyici olması bekleniyor. Makro tarafta enflasyon görünümünde bozulma beklentisi ve büyüme odaklı politikaların enflasyon ve cari açık risklerini artırmasının önümüzdeki dönem için risk oluşturduğu ve kur tarafında baskı yaratmaya devam edebileceği belirtiliyor.