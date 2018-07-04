Dolar 4.72'ye çıktı

04 Temmuz 2018

Enflasyonun haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artmasıyla dün yönünü yukarı çeviren dolar/TL, yeni güne dünkü kapanış seviyelerine yakın 4.67 seviyesinden başladı. ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle nispeten sakin bir seyir izlemesi beklenen kurda sabah saatlerinde 4.7203 seviyesi görüldü.

Enflasyon gerçekleşmeleri dün TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrılarak dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmesine neden oldu.

Tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaşırken, çekirdek endeksler ve üretici fiyatlarındaki sert artışların da ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında faiz artırımı yapması yönünde beklentiler artıyor.

Ancak büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda TCMB'nin 24 Temmuz'daki toplantıda nasıl bir adım atacağı oldukça kritik. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 16 civarına gelmesi beklenirken, yılsonu enflasyon beklentileri de yukarı revize ediliyor.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, seçim belirsizliğinin atlatılmasına rağmen TL'de kırılgan yapının sürdüğünü ve hareketlerde kalıcı aşağı tepki alınamadığını söyleyerek, "Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle daha sakin bir seyir bekleyebiliriz ancak kurda yukarı eğilim sürüyor. Enflasyon beklentilerin çok üzerinde gelince fiyatlarda sert tepkiyi aldık ilk şok fiyatlandı ve artık fiyatlamalar üzerinde enflasyon etkisinin dağıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından gelecek reformlar ve TCMB hamleleri ile enflasyon süreci kontrol altına alınacaktır" dedi.

Bu hafta hükümetten yeni kabine ile ilgili açıklamaların beklendiğini, mevcut isimlerin korunmasının piyasayı biraz rahatlatacağını söyleyen Karadağ, piyasaya ne kadar güven verilirse TL'nin de o kadar pozitif ayrışacağını belirtti.

Yurtdışındaki ticaret savaşlarına ve dolar üzerindeki Trump baskısına dikkat çeken Karadağ, "Trump ilişkileri ne kadar daha iyimser havaya sokarsa o zaman dolar pozitif havaya girebilir. Dolayısıyla dolar aslında çok güçlü değil, yukarı kurdaki hareket daha çok TL'deki kırılganlıktan kaynaklanıyor. Dolar/TL'nin 4.60 ve 4.55 altında kapanışlarda ısrarcı olmaması yukarı hareketi daha olası kılıyor. Kurda 4.65 altına sarkma olsa bile bugün 4.65-4.68 arası gelgit yapabilir" dedi.

Dolar/TL saat 10.53'de 4,7190 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.5010 seviyesinde yer aldı.