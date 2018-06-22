Dolar 4.75 civarındaki seyrini sürdürüyor

22 Haziran 2018

Geçen hafta 4.60’lı seviyelerden 4.75’li seviyelere yükselen dolar/ TL’nin bu seviyelerdeki seyri dün de devam etti. Güne 4.75 civarında başlayan kur bir ara 4.77’ye yönelse de öğleden sonra dolar endeksinin de aşağı gelmesiyle birlikte 4.73’ün altını test etti.

Bugüne bakıldığında doların 4.75 civarındaki seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Kur sabah ilk işlemlerde 4.74 seviyelerinden güne başladı. Euro da 5.50 seviyesindeki yerini korudu.

Euro/dolar paritesi ise 1.1615'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolara yönelik ilginin devam ettiğini ve dolar endeksinin yaklaşık 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini dile getiren analistler, seçim sonuçlarıyla birlikte doların global seyrinin kurun görünümü açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Öte yandan brent petrol 73.88, altının ons fiyatı da 1267.64 dolar seviyesinde yer aldı.