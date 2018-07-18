Dolar 4.80 seviyesinde

18 Temmuz 2018

Dün piyasalar Fed Başkanı Powell'ın ilk kongre konuşmasını bekliyordu. Powell, ABD Kongresi’ndeki iki günlük sunumunun ilk bölümünde faiz artışlarının kademeli olarak sürmesinin en iyi yol olduğunu dile getirdi.

Hafta başından beri 4.84 - 4.85 bandında seyreden dolar/TL dün ilk yarıda 4.86 seviyelerini denemesinin ardından, Powell'ın açıklamaları sonrası gün sonuna doğru aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirdi ve 4.81 seviyesinin altını gördü. Böylelikle TL dün, gelişen ülkeler içinde en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Analistlere göre kurda düşüşün devamı için 4.8115 ve 4.8025 bölgeleri izlenecek.

Bugün ise dolarda geri çekilme devam etti. Bir ara 4.79 seviyesini gören kur saat 08:05 itibariyle 4.80 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda euro da 5.59 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1645'ten işlem görüyor.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 60 sent ya da yüzde 0.8 düşerek varil başına 71.56 dolara kadar indi.

Altının ons fiyatı da 1227.35 dolar seviyesinden işlem görüyor.