Dolar 4.86 seviyesinde

Dolar/TL haftanın son işlem gününe yine dalgalı seyirle başladı. Son dönemde sert dalgalanmanın yaşandığı kurda dün gün içinde işlemler 4.80-4.88 bant aralığında geçti.

Bugün Asya seansında yukarı deneme yapan dolar, 4.8763 seviyesini gördü. Ardından 4.83 seviyelerine doğru çekilen dolar/TL yeniden 4.86'nın üzerine çıktı. Euro/TL ise 5.66 seviyelerinde.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Bakan Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Bu açıdan çok değerli ki kurdaki 4.85'lerden 4.78'lere düşüş tepkisi de bunu teyit ediyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" dedi.

Piyasa bu akşam Fitch’ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye’nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.