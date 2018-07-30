Dolar 4.90'ı geçti

30 Temmuz 2018

Dolar/TL, ABD yaptırımlarına ilişkin endişelerle 4.90'ı aşarken negatif ayrışan TL'deki değer kaybı yüzde 1'i geçti.

Bankacılar Fitch'in bankalara yönelik negatif açıklamalarının da TL'yi etkilediğini belirtirken piyasalarda ABD-Türkiye ilişkilerinin ana belirleyici olacağını belirtiyorlar.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı açıklamalarının ardından geçen hafta sert yükselen dolar/TL bu sabah güne 4.86 civarında başlamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının geçen ay kredi notlarının düşürülmesine yol açan unsurların bankaların kredi notunu etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Fitch'ten bankalar için 'risk' uyarısı

"ABD endişeleri piyasayı baskılıyor"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasada yeni bir haber görülmüyor. ABD endişeleri piyasaları baskılamayı sürdürüyor. Bir de Fitch açıklaması eklenince 4.90 seviyesi kırıldı. Bu TL'ye özel bir satış baskısı benzer para birimlerinde aynı trend söz konusu değil" dedi.

ABD'nin yaptırım tehdidi içeren açıklamalarıyla dolar/TL geçen hafta 4.89'a kadar yükselmişti. Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına sert tepki gösteren Ankara ise Washington yönetiminin "tehditkar bir dil" kullandığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Ankara'nın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen cemaati ve PKK ile bağlantıları olduğu suçlamalarıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson, devam eden davası çerçevesinde çarşamba günü ev hapsine çıkarılmıştı.

Ancak bu adımı yeterli görmeyen ABD yönetimi Brunson'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ardından da ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Geçen hafta yaşanan gerilim sonrası Türkiye ABD ilişkileri piyasalarda daha yakından izleniyor.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenirken cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de bankacılara göre piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu hafta ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek

Dolar/TL saat 14.10'da 4.8988 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise aynı dakikalarda 5.7268'den fiyatlandı.

Borsa günün ilk yarısında 95.440 puana geriledi

Kaynak: Reuters