Dolar 5.50 altında güne başladı, enflasyon raporu bekleniyor

31 Ekim 2018

Geçen haftayı 5.5975 seviyesinden kapanan dolar/TL, dün 9 Ağustos'tan bu yana ilk kez 5.50 seviyesinin altını test etti.

Dolar/TL bu sabah 5.4750'ye kadar geriledikten sonra saat 08:52'de 5.4850/5.4950 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8532/5.8648, euro/TL ise 6.2269/6.2299 seviyesinde.

TCMB bugün saat 10:30'da yılın son enflasyon raporunu açıklayacak.

Diğer taraftan piyasalar asıl olarak gelecek hafta açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verisine odaklanmış durumda.

Enflasyonda siyasilerin "en kötünün geride kaldığı" söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Deniz Yatırım'ın bu sabahki notunda, "TCMB'nin hangi düzeyde revizyona gideceği, ekonomik aktiviteye yönelik paylaşacağı muhtemel mesajlar, çıktı açığı ve enflasyonun gelecek dönemini nasıl okuduğu gibi soru başlıkları yerel varlıklar açısından belirleyici konumda bulunuyor." denildi.

Brunson davası sonuçlanmadan önce dolar karşısında uzun bir süre çok sert değer kaybeden, kayıpları yüzde 40'ı aşan TL son dönemde bu olumsuz havayı telafi etme eğiliminde. Eylül başından bu yana TL dolar karşısında yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Gündem yoğun

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün saat 10:00'da ekim ayı ekonomik güven endeksi, eylül ayı dış ticaret istatistiklerini ve temmuz-eylül dönemi turizm istatistikleri açıklanacak.

Öte yandan saat 14:00'te TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı özetini, saat 17:00'de Hazine üç aylık borçlanma stratejisini açıklayacak.

Yurtdışında ise saat 13:00'te Euro Bölgesi işsizlik, saat 15:15'te ABD ADP özel sektör istihdamı ve saat 16:45'te ABD Chicago PMI açıklanacak.

Kaynak: Reuters