Dolar 5.50 altında güne başladı

02 Kasım 2018

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

Açıklama sonrası küresel piyasalarda gözlenen olumlu hava TL varlıkları da desteklerken, öncesinde 5.55 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.50'li seviyelere geriledi. Düşüşün sürdüğü dolar/TL bu sabah ise 5.4950'ye kadar geriledikten sonra saat 0908'de 5.4906/5.5050 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.8817/5.8974, euro/TL ise 6.2620/6.2870 seviyesinde.

Yurtiçinde bugün TCMB haftalık istatistikleri açıklanacak. Yurtdışında ise saat 11:55'te Almanya imalat PMI, saat 12:00'de Euro Bölgesi imalat PMI, saat 15:30'da ABD tarımdışı istihdam, işsizlik, ortalama saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi, saat 17:00'de ise ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerinin genişlemeci bir politika izleneceği algısı yaratmasıyla dün 5.65'li seviyelere kadar yükselen dolar/TL, Trump'ın açıklaması sonrası ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik olumlu beklentiler ve dolar endeksindeki gerilemeye paralel dün akşam saatlerinde düşüşünü hızlandırmıştı.

Dolar yakından izlenen ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, yatırımcıların riskli varlıklara temkinli yaklaşmasıyla dün gördüğü 16 ayın zirvesinden gerileyerek yatay seyrediyor.

Ziraat Yatırım'ın notunda küresel piyasalarda toparlanma çabalarının ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasının gündeme gelmesiyle anlam kazandığı bugün ise ABD istihdam verilerinin izleneceği belirtilerek, "İyi bir veri Fed ile ilgili endişeleri ikinci plana atabilir ve risk iştahını destekleyebilir ki zaten Fed de yeterince şahin. Diğer yandan, zayıf bir veride Fed'in faiz artırım patikasında yavaşlayabileceği beklentileri halihazırda olumlu risk ortamında gündeme gelebilir ve piyasaları destekleyebilir. TL varlıklar için bir diğer iyi haber petrol fiyatındaki sert düşüş" denildi.

Brunson davası sonuçlanmadan önce dolar karşısında uzun bir süre çok sert değer kaybeden, kayıpları yüzde 40'ı aşan TL son dönemde bu olumsuz havayı telafi etme eğilimindeydi. Eylül başından bu yana TL dolar karşısında yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Analistler genel olarak TL'deki kırılganlığın devam ettiğini belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.

İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik 5 Kasım'da devreye alacağı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği.

ABD bu yılın başlarında İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor ancak İran'dan petrol alan bazı müttefiklere muafiyetler sağlamayı da değerlendiriyor.

NATO üyesi Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçüde ithalata bağımlı. İran coğrafi yakınlığı, ham petrol kalitesi ve uygun fiyat farklılıkları nedeniyle Türkiye'nin önemli petrol kaynaklarından biri.

Kaynak: Reuters