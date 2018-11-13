Dolar 5.50 sınırında seyrediyor

13 Kasım 2018

Dolar, yatırımcıların Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin etkisiyle riskli varlıklardan kaçınmalarıyla güvenli liman akışlarından destek bularak önemli para birimleri karşısında 16 ayın zirve seviyesinde seyrediyor.

TL ise gücünü korurken, yurt dışında oldukça kuvvetli dolara rağmen dolara karşı değer kaybetmeyen nadir para birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Cari dengede fazla verilmesi döviz ihtiyacında azalma algısı yarattığından TL bu görünümü sergiliyor.

Dün bir ara 5.50'nin üzerine çıksa da kapanışı bu seviyenin altında yapan dolar/TL, bu sabah İstanbul serbest piyasada 5.4720 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da 5.47 liradan alınan dolar 5.4720 liradan satılıyor. 6.1520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6.1540 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.4420 lira, euronun satış fiyatı ise 6.1370 lira olmuştu.