Dolar 5.70'in altına çekildi

24 Ekim 2018

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla dün sert dalgalanan dolar/TL bugün geriledi.

Bankacılar küresel piyasalarda riskten kaçışın bugün bir durulma gösterdiğini brent ham petrol fiyatının 80 dolarıon altına düşüşün de TL'deki değer kazancında etkili olduğunu söylediler.

Piyasanın yön belirleyici olarak beklediği gelişme ise Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı olacak.

Dolar/TL bu sabah güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve saat 16:55'te 5.6800/5.6820 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 6.0786/6.0790 seviyesinde işlem görürken euro/TL 6.4755/6.4825 seviyesindeydi.

Bu hafta küresel hisse piyasaları üzerinde ABD'li şirketlerin kârları, İtalya'nın kamu maliyesi, ABD'nin Çin ile yaşadığı ticaret gerilimi ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıların artması etkili oldu.

Brent ham petrolün varil fiyatı ise geçen hafta işlem gördüğü 80 doların üzerinden 75 dolara doğru geriliyor.

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

TCMB faiz kararı bekleniyor

Öte yandan bankacılar bu haftanın en önemli gelişmesinin ise TCMB'nin yarınki faiz kararı olacağını belirtiyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL'de değer kazancı yönünde sert hareketleri beraberinde getirebileceğini de belirtiyorlar.

Tahvil faizleri

Geçen hafta 100 baz puanın üzerinde gerileyen ve yüzde 18'in altını test eden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi dün yüzde 19.91'e kadar yükselmişti. Gösterge tahvilde bileşik getiri bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.38 olurken valörde işlemler yüzde 19'a doğru gerilemeyi sürdürdü.

Kaynak: Reuters