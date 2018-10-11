Dolar 6 TL'nin altına indi

11 Ekim 2018

Küresel piyasalardaki sert satış baskısına rağmen Brunson kararına ilişkin iyimser beklentiler, dolara olan talebin azalması ve yurt içinde ağustos döneminde ödemeler dengesinin yaklaşık 2,6 milyar dolar cari fazla vermesinin desteğiyle dolar/TL, 6 seviyesinin altına gevşedi.

Çalkantılı dönemlerde güvenli liman olarak görülen dolar paniklemiş yatırımcıların ABD borsalarını sekiz ayın en büyük düşüşünü kaydetmesine neden olmasının ardından ivme kaybederek bazı stratejistleri şaşırttı.

Piyasaların oynaklık beklentilerini ölçen Wall Street'in korku endeksi yüzde 44 artışla Nisan'dan bu yana en yüksek Seviyesi olan 22.96'ye yükseldi.

Dolar endeksi bu hafta 96.163 ile 20 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.31 düşüşle 95.21'e geriledi.

TL'de TCMB'nin faiz artışı sonrası başlayan iyimserlik piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülen Brunson davasına ilişkin beklentilerle kuvvetleniyor.

Dün güne 6.10 seviyesinde başlayan dolar/TL gün içinde en düşük 6.0175 seviyesini test ettikten sonra dün akşam saatlerinde 6.05 civarında işlem gördü. TL'de yaşanan bu değer kazancı küresel piyasaların sert satış baskısı altında olduğu bir günde görüldü.

Kur bu sabah ilk işlemlerde ise 6.0545/6.0648 seviyesinde güne başladı. Yatay açılış sonrasında yönünü aşağı çeviren kur, 5.9830 seviyesine kadar düştükten sonra saat 10:18'de dünkü kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 5.9840 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 6.9210'da bulunuyordu.

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kayıpları yaşandı.

3 yıl sonra ekonomi cari fazla verdi

Bir bankanın döviz masası işlemcisi dün, TL'deki pozitif ayrışma için "piyasanın fiyatlamalarında Brunson krizinin Cuma günü itibarıyla son bulabileceği beklentisi" olarak özetlemişti.

İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında 12 Ekim'de mahkemeye çıkacak olan Brunson, suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın yarın yapılacak duruşmasında serbest bırakılmasının önemli ve Türkiye'nin atacağı doğru bir adım olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugün gazetelerde yer alan açıklamalarında ise yargıya müdahale edecek konumda olmadığını belirterek "yargı ne karar verirse o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da o karara uymak zorundalar" dedi.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Veri gündemi izlenecek

Yarınki Brunson davası öncesi ise iç piyasada bugün açıklanacak ödemeler dengesi verileri izlenecek. Dış piyasalarda ise ABD tüketici enflasyonu verileri ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Öte yandan haftalık TCMB rezervlerini, yabancıların DİBS ile hisse senedi yatırımlarını ve lokallerin döviz varlıklarını gösterecek haftalık TCMB verileri de izlenecek.

Ekonomideki yavaşlama ve TL'deki değer kaybının ödemeler dengesinin en büyük kalemlerinden dış ticaret açığını sert daraltmasıyla Ağustos'ta üç yıl aradan sonra ilk kez cari fazla verilmesi bekleniyor.

Öte yandan piyasalarda Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılacağı bu hafta Endonezya'da başlayacak IMF-Dünya Bankası toplantıları da takip edilecek.

Bir süredir ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ile baskı altında kalan tahvil bono piyasasında ise TL'deki değer kazancı ile birlikte dün düşüş yaşandı. Bugün ise piyasada TL ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri odaklı bir seyir bekleniyor.

Kaynak: Reuters