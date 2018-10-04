Dolar, 6.23'ten geri döndü

04 Ekim 2018

Yüksek beklenen enflasyon verisinin beklentilerin de oldukça üzerinde gerçekleşmesinin piyasada yarattığı şok etkisi bugün de devam ediyor.

Dün açıklanan eylül ayı enflasyon verisinin ardında yükselişe geçen ve 6 - 6.10 aralığında dalgalanan dolar/TL, bugün 6.20 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün akşam kapanışta 6.04 civarında olan kur, bu sabah 6.07, euro/TL ise 6.9950 seviyesinde güne başladı.

Yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar/TL, yüzde 2'yi aşan yükselişle 6.2298 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar düşüşe geçti ve saat 17:53'te 6.1850; euro/TL ise 7.1720'ye kadar çıktıktan sonra aynı dakikalarda 7.1450 seviyesine geriledi.

Öte yandan gösterge tahvil faizlerinde de yükseliş eğilimi sürüyor. 10 yıllık gösterge tahvil faizi bu sabah yüzde 5'i aşan artışla yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. Analistler, gösterge faizlerin eğilimini yeniden yükselişe dönmesi ile kurda geri çekilmelerin sınırlı olabileceğini düşünüyor. Bu bağlamda temel açıdan bir süre konsolidasyon eğilimi izlenebileceği kaydediliyor.

Borsa 94.000'li seviyelerde

Borsa İstanbul'da da satış baskısı devam ediyor. BİST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 kayıpla 95.613 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında artan satış baskısıyla endeks, yüzde 3'e yakın düşüşle 94.611 puana kadar indi.

Bugün küresel piyasalardaki seyir izlenecek, ancak gözler asıl olarak ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan davasına çevrilmiş durumda.

Euro, dolar karşısında düşmeye devam ediyor

ABD’nin büyümesinin ivme kazanması ABD merkez bankası Fed'in gösterge faizleri daha da yükseltme ihtimalini güçlendirirken, başta euro olmak üzere, diğer ülkelerin para birimlerine dolar karşısında değer kaybettiriyor.

Euro/dolar paritesi sabah saatlerinde 1,1464 seviyelerine kadar gerileyerek 15 Ağustos'tan beri en düşük seviyesine ulaştı. Dolar/yen paritesi ise 114,22 seviyesine gerileyerek Kasım 2017’den beri en düşük seviyesine ulaştı.

ABD hazine tahvili faizi ile Almanya devlet tahvili faizi arasındaki fark, ABD hazine tahvili piyasasındaki artışla 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi (TSİ) 10.30 itibariyle yüzde 3,20'ye yükselerek, Temmuz 2011’den beri en yüksek rakamına ulaştı.

Almanya tahvil faizleri ise 6 paz puan artarak aynı saatlerde yüzde 0,525 bulunuyordu. Böylece ABD-Almanya tahvil faizleri farkı 267 baz puana çıkarak, 1988’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.