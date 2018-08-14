Dolar 6.40 seviyesini test etti

14 Ağustos 2018

ABD-Türkiye gerginliğiyle hızlanan ve cuma günü 2001 krizinden bu yana dolar karşısında en sert günlük düşüşünü yaşayan TL'deki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve TCMB başta olmak üzere arka arkaya birçok adım atılırken dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor.

Asya piyasalarında illikit işlemlerde son haftalarda neredeyse her gece sert değer kayıpları yaşayan ve tarihi rekorları test eden dolar/TL bu gece Asya piyasalarında dar bantta kaldı. Dolar/TL dün gece 6.86-6.95 bandında hareket ettikten sonra bu sabah güne 6.8604/6.9000 seviyesinde başladı. Kur daha sonra sert bir düşüş gerçekleştirerek 6.41 seviyesine kadar gevşedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve ABD ürünlerine ilişkin sözleri sonrasında yönünü yukarı çeviren kurda işlemler saat 11:53'te 6.60 civarında gerçekleşiyordu.

Euro ise 7.3330 seviyesine kadar geri çekildikten sonra 7.52 seviyesine çıktı.

Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.

"İlk kez sabah bir iyimserlik görüldü"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda endişeler devam ediyor ancak son dönemde ilk kez sabah saatlerinde bir iyimserlikten bahsetmek mümkün. Gece illikit piyasalarda yeni bir rekorun olmaması bile önemli. Türkiye ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip etmeye, siyasilerin söylemlerini izlemeye devam edeceğiz. Bugün için sınırlı da olsa bir iyimserlik mümkün" dedi.

Albayrak'ın Pazartesi itibarıyla adımların atılacağını söylemesinin ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50'siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu.

Ardından TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25'e yönlendirdi.

Bankacılar TCMB'nin dün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, dünü fonlama kompozisyonunu TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar.

Bankacılar benzer fonlama prensibinin devam etmesi halinde bankanın geçmişte de benzerleri görüldüğü üzere Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına gitmeden faiz artışına gitmiş olabileceğini belirtiyorlar.

Bu kapsamda TCMB'nin bugün saat 11.00'daki repo ihalesi yakından izlenirken bankanın bugün de fonlamasını gecelik vadeye yönlendirebileceğini öngörüyorlar.

Endişeleri gidermede önemli rol oynadı

Hazine Müsteşarlığı ise dün borçlanmasının bir bölümünü vadeli 3 ay vadeli kısa tahvile kaydırdı. Hazine bugünkü ihale programını da değiştirerek ihale sayısını bire indirdi.

Hazine piyasa talebi dikkate alınarak ve piyasaların desteklenmesi amacıyla ihraç edeceği değişken faizli tahvilin de yapısını da değiştirdi.

Bankacılar alınan önlemlerin zaman kazandırıcı ancak kuru yükselten stres unsurlarını tersine çevirecek nitelikte olmadığına değinirken adımların piyasalardaki endişeleri gidermek adına önemli rol oynadığını söylediler.

Bankacılar yatırımcının görmek istediği adımlar anlamlı bir para ve maliye politikası sıkılaşması olarak özetliyor.

Geçen hafta 7 seviyesini test ettikten sonra Cuma günü akşam saatlerinde 6.30 civarında işlem gören dolar/TL Pazar gününün Pazartesi sabaha bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 seviyesini test ettikten sonra dün 6.40-7.0 bandında dalgalandı.

Dolar/TL bir ara Rahip Brunson'ın serbest bırakılacağı yönündeki söylenti ile 7 civarından hızlı bir şekilde 6.65'li seviyelere kadar gerilese de sonrasında tekrar yükseldi.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanış saatlerinde 6.85 civarında günü tamamladıktan sonra bu sabah saat 09.28'de 6.6102 seviyesinde bulunuyor.

Tahvilde yeni rekor

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 22.20 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 22.69 oldu. Bu seviyeler 10 yıllık gösterge tahvil için yeni rekor oldu. İki yıllık eski gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 25.98'e kadar yükseldikten sonra yüzde 25.75 civarında seyretti.

Kaynak: Reuters