Dolar, Bahçeli'nin 'ittifak yok' açıklamasıyla tırmanışa geçti

23 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.86 seviyesine kadar çıktı. Kur, dünkü kapanışa göre yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı. Euro/TL de benzer şekilde yüzde 3 yükselişle 6.73'ün üzerine yükseldi.

Dolar/TL'de en yüksek seviye olarak 5.8674 seviyesi görülürken, saat 12:15 itibariyle dolar/TL 5.8660 ve euro/TL 6.6940 seviyesinde yer aldı.

Borsada ise yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 92.300 seviyelerine geriledi. BIST bugün en yüksek 94.400 seviyesini görmüştü. Aşağı yönlü harekette ise en düşük 92.344 seviyesi test edildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır." dedi.

Bahçeli'den ittifak "bitti" açıklaması