Dolar ve Euro kuru kaç TL? (16 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (16 Nisan 2024) fiyatını öğrenmek isteyenler arama motorlarında “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Peki Ortadoğu'daki geriliminin gölgesinde Dolar ve Euro, haftanın ikinci işlem gününde (16 Nisan 2024) serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 16 Nisan Salı günü döviz kurunda son durum…
Haber Merkezi
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Yatırımcılar İsrail ile İran arasında başlayan gerginliği izliyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, avro 34,4610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,4100 lira, avronun satış fiyatı ise 34,4370 lira olmuştu.
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