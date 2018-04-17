Dolar bahisleri 'düşüş sürecek' diyor

17 Nisan 2018

Evrim KÜÇÜK

Suriye'de ABD ile Rusya arasında gerilimin tırmanması ile jeopolitik risklerin tekrar yükselmesi piyasalarda sert değer kayıplarının oluşmasına neden oldu. Ancak ABD'nin Suriye'ye müdahalesinin haftasonu gerçekleştirilen saldırıyla sınırlı kalacağı beklentisi para birimlerinin keskin hareketler göstermesini engellerken, haftaya düşüşle başlayan dolar hem gelişmiş hem de gelişen ülke paraları karşısında değer kaybetti. Anketler ve piyasalarda alınan pozisyonlar, dolarda gerilemenin süreceğine işaret ediyor. Euro/doların yeniden 1.28 seviyelerini hedeflediği belirtiliyor.

Küresel ekonomik krizin ardından merkez bankalarının para politikalarında normalleşmeye dönüş adımlarının ivme kazandığı geçtiğimiz yıl dolar endeksi yüzde 10'a yakın değer kaybettikten sonra bu yıl dolar, euro karşısında yüzde 3'e yakın değer yitirdi. Geçen hafta 1.24 denemesi yapan ancak haftayı 1.23 yakınlarında kapatan euro/dolar dün yükselerek 1.2373 seviyesine yükselirken, İngiliz Sterlin de değerlenerek 1.4314 seviyesine geldi. Japon Yeni dolar karşısında geçen haftaki 107.80 seviyesinden 107.12 seviyesine güçlendi. Dolar; İsviçre Frangı, Kanada Doları ve Avustralya Doları karşısında da düşüş yaşıyor.

Piyasalar, tam da ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde bölgedeki karışıklığın daha büyük çaplı bir askeri müdahaleye dönüşmeyeceği sinyali alınca iki haftanın en düşük seviyesine yaklaşan doların değer kaybının sürmesi bekleniyor.

Euro/dolar paritesi

2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getiri farkı 46 puana indi

Risk iştahının geri gelmeye başlamasıyla yatırımcı dolarda kısa pozisyonlarını artırdı. ABD 10 yıllık ve 2 yıllık kağıtları arasındaki getiri farkının 46 puana inmesinin, Fed'in parasal sıkılaştırma bölgesine girmesinin ekonomi üzerinde baskıya işaret etmesi, faiz artışlarının hız kesebileceği beklentisi oluşturdu.

Hedge fonların dolarda düşüş yönünde aldıkları pozisyon da son yedi yılın en üst seviyelerine çıktı. Yeni Zeland Doları, Meksika Pezosu, Brezilya Reali ve Rus Rublesi net kontratlarına bakıldığında ABD Doları kısa pozisyonlarının 27.1 milyar dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek düzeye oluştuğu görülüyor.

Diğer taraftan kur stratijistleriyle yapılan anketler de euro/doların önümüzdeki 12 ay içinde 1.28'e çıkacağı beklentisini ortaya koyuyor. Önde gelen finans kuruluşlarının stratejistlerine göre doların gerçekten güç kazanması için Fed'in bu yıl beş hatta daha fazla faiz artışına gitmesi gerek. Ancak piyasalardaki beklenti Fed'in bu yıl 3 kere, toplamda 75 baz puan faiz artıracağı yönünde.

Rus Rublesi istikrar kazanıyor