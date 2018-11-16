Dolar bugün 5.35 civarında yatay bir seyir izledi

16 Kasım 2018

Yaz aylarında TL'de çok sert değer kayıplarına neden olan Türkiye-ABD ilişkilerindeki bozulmaya yönelik iyileşme sinyallerinden destek bulan TL'de iyimserlik sürüyor.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.40 seviyesinin altına geriledi.

Fethullah Gülen ile ilgili haber akışının ardından ise dolar/TL dün akşam saatlerinde 5.30 seviyesine kadar geriledi.

Bu sabah saat 10:10'da 5.3600 seviyesinde olan kur, saat 17:00'da 5.3420'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.0920'de yer aldı.

Amerikan NBC televizyonu Trump yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna etmek için Fethullah Gülen'i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığını belirtti. Beyaz Saray yetkilisi Reuters'a NBC haberinin "doğru olmadığını" söyledi, ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.