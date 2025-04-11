Dolar düştü Altın fırladı: Ons altında tarihi zirve! Gram, tam, ons... İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma günü de yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasasındaki dalgalanmalar, altının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ons altındaki rekor artış dikkat çekerken, yatırımcılar “Altın fiyatları ne kadar?”, “Gram altın kaç TL oldu?”, “Ons altın kaç dolar?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Haftanın son işlem gününde ons altın, ABD dolarının zayıflaması ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte 3.200 dolar seviyesini geçerek yeni bir tarihi rekor kırdı. En yüksek 3.219,73 doları gören ons altın, TSİ sabah saatlerinde yüzde 1,26 artışla 3.215,83 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 5,84’lük yükseliş kaydeden ons altın, nisan başından bu yana yüzde 2,97, yılbaşından bu yana ise yüzde 22,6 oranında değerlendi.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "ABD dolarının hızla zayıflaması şu anda altının toparlanmasının ana itici gücü gibi görünüyor. Bu, tarife politikası belirsizliği nedeniyle hisse senetleri ve tahvillerin satışıyla birlikte USD bazlı varlıklardan devam eden bir çıkışı yansıtıyor gibi görünüyor" dedi.

Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkardığını açıklaması da etkili oldu. Bu karar, hisse senedi endekslerinde de düşüşe yol açtı. Pekin’in her yeni vergi artışına misilleme yapma eğilimi, Çin’in mevcut yüzde 84 seviyesindeki gümrük vergilerini daha da yukarı taşıyabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Capital.com Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda ise, "3.500 dolar insanların bakacağı bir sonraki yuvarlak rakam. Bu noktaya hemen ya da yol boyunca tümsekler olmadan ulaşamayacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

11 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Gram Altın: 3.935,96 TL (alış) – 3.936,38 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.499,00 TL (alış) – 6.577,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.997,00 TL (alış) – 13.150,00 TL (satış)

Tam Altın: 24.869,08 TL (alış) – 25.361,16 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 25.915,00 TL (alış) – 26.159,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.216,53 Dolar (alış) – 3.216,95 Dolar (satış)