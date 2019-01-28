Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı

28 Ocak 2019

TCMB'nin politika faizini değiştirmemesinin ardından geçen hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bu haftaya 5.26 civarından başlarken, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın kalanında ise gündem yoğun olacak. Yurtiçinde 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yurtdışında ise önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed'in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Brexit oylaması izlenecek.

Cuma günü akşam saatlerinde 5.2730/5.2740 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 5.2520/5.2600 seviyesinde bulunuyor.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, Fed, ticaret görüşmeleri ve Brexit gibi gelişmelerin izleneceği bu haftanın piyasalar açısından kritik olacağını söyleyerek, "Fed'den önümüzdeki dönemde faiz artırımlarını azaltacağına yönelik beklentileri teyit edecek açıklamaların gelmesi, ticaret görüşmelerinde uzlaşmaya varılması gibi unsurlar gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkileyecektir. İçeride ise Suriye kaynaklı jeopolitik riskler izleniyor" dedi.

Kavak, "Halihazırda PPK sonrası başlayan TL pozitif bir ortam var. Bu durumun devam etmesi halinde dolar/TL'de 5.22, 5.18 seviyelerine hareket görebiliriz. Ancak içeride ve dışarıda risklerin artması dolar/TL'de 5.40 seviyelerine yükselişi tetikleyebilir. Bu hafta küresel gelişmelerin daha ön planda olduğu yurtdışına paralel bir seyir görebiliriz" diye konuştu.

Dolar, yatırımcıların dikkatlerinin Fed'in bu haftaki para politikası toplantısına çevrilmesiyle başlıca para birimleri karşısında geriledi. İşlemciler, Fed politika yapıcılarının sıkılaştırma döngüsüne ara verilmesinin sinyalini vereceğini öngörüyorlar.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi 29 ve 30 Ocak tarihlerinde toplanacak ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın küresel ivmenin zayıflamasıyla ABD ekonomisine yönelik artan riskleri ifade etmesi bekleniyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin'in ticaret savaşlarını sona erdirecek uzlaşmaya varıp varamayacaklarını görmek için yarın ve Çarşamba günü üst düzey ABD-Çin ticaret görüşmelerinden haber bekliyorlar.

Uzun süredir kapalı olan ABD hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin anlaşma da yatırımcılarına dolara olan güvenli liman talebini azalttı.

Kaynak: Reuters