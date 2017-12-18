Dolar düşüşte, borsa son 1 ayın zirvesine çıktı

18 Aralık 2017

Türk Lirası, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeni haftaya kayıplarını telafi ederek başladı.

Dolar/TL, veri gündeminin görece zayıf olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket etti.

Kur, saat 17:42'de 3.8380'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5340 ve sterlin/TL 5.1510 seviyesinde yer aldı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 110.247,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 917,72 puan artarken toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Borsa, böylece 10 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkarken, yükselişte ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşacağı beklentisinin küresel piyasalarda iyimserliği artırması ve döviz kurlarındaki gerileme etkili oluyor.

Vergi reformuna ilişkin haber akışı takip ediliyor

Dolar/TL'nin yönü üzerinde ABD vergi reformu yasa tasarısına ilişkin haber akışı etkili olacak. Kongre'nin bu hafta içinde tasarıyı oylaması ve metnin hafta bitmeden Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en dikkat çeken maddesi kurumlar vergisinin 2018'den itibaren yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülmesini öngörüyor.

ABD tarafında ayrıca üçüncü çeyrek büyüme verileri izlenecek. Veriler perşembe günü açıklanacak.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi kasım ayı nihai yıllık enflasyonu, ulaşım yakıtları, kalorifer yakıtı ve süt, yumurta, peynir ürünlerinin yukarı yönlü etkisiyle yüzde 1,5'e yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi de bu yöndeydi.