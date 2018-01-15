Dolar endeksi 3 yılın dip seviyesinde

15 Ocak 2018

Yılın başından bu yana zayıf bir seyir izleyen dolar, bugün, başlıca para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyelerine geriledi.

ECB tutanaklarında daha şahin bir tonun hakim olmasından ve Almanya'da koalisyona ilişkin iyimserlikten destek bulan euro ise bu sabah 1.2240'a tırmandı.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün 90.39'a kadar gerileyerek Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks, saat 09:48'de 90,53'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/dolar 1.2215 ve euro/TL 4.5953'den işlem gördü.

Yatırımcıların gelişmiş ülkelerdeki para politikasının sıkılaşma ihtimalini fiyatladığını belirten uzmanlar, euro/dolar paritesinin çok hızlı yükseldiği ve düzeltme olabileceği görüşünde. Böyle bir durumda toparlanacak doların, TL üzerinde baskıya neden olabileceği ifade ediliyor.

Dolar/TL yukarı yönlü

Dolardaki zayıf seyre karşın dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor. Kur, saat 09:48'de yüzde 0,40 yükselişle 3.7612'den işlem gördü. Uzmanlar, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini ve bunun TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Afrin'e operasyon gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yaptığı konuşmada, "Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Müttefiklerimizin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise, Kuzey Suriye ve Irak hattı boyunca çoğunluğu YPG üyesi yaklaşık 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını açıkladı.

TCMB toplantısı bekleniyor

Analistler, bu hafta, perşembe günkü TCMB toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bankanın faiz adımı atması beklenmezken, analistler karar sonrası dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik bekliyor. 21 Kasım'dan bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlayan TCMB, son olarak, 14 Aralık'ta GLP faizini 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'e yükseltmişti.