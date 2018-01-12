Dolar endeksi, ABD enflasyonu öncesi 4 ayın dip seviyesinde

12 Ocak 2018

TL, küresel piyasalarda zayıflayan dolar karşısında toparlandı ve dolar kuru çarşamba günkü 3.80 seviyelerinden 3.76 civarına geldi.

Kur saat 15:00'da 3.7650'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5650 ve sterlin/TL 5.1355 seviyesinde yer aldı.

Dolar bugün, majör para birimleri karşısında 4 ayın dip seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan ve artış beklentisinin aksine gerileyen ABD ÜFE sonrası dolar endeksi 91,07 puana kadar geriledi ve Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar bugün açıklanacak ABD TÜFE'nin (16:30) beklentileri karşılayamaması halinde dolarda düşüşün sürebileceği ve bunun gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyeceğini belirtiyor.

Piyasanın aylık bazda TÜFE beklentisi yüzde 0,1 artış yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olmuştu.

Diğer taraftan dolardaki düşüşle birlikte euro/dolar paritesi bugün 3 yılın zirvesine çıktı ve 31 Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da koalisyon görüşmelerinde sağlanan ilerleme ve ECB'nin yıl sonuna kadar faizleri 10 baz puan artıracağına yönelik güçlenen beklentiler de paritenin 1.2137 seviyesine taşınmasına destek oldu.