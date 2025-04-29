Dolar endeksi düşerken dolar/TL neden yükseliyor? İşte nedenleri...

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından 110 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi, ticaret savaşlarının etkisiyle son 3 yılın en düşük seviyesine kadar gerilerken dolar/TL cephesinde bu düşüşe uyumlu bir gerileme yaşanmadı.

Gümrük vergileri nedeniyle küresel ticari gerilimin artırması ve Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı görevden alacağına yönelik söylemleriyle Amerikan varlıklardan çıkış hızlandı. Dolar, diğer para birimleri karşısında keskin kayıplar yaşadı. Dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Ancak dolar endeksinde yaşanan düşüş dolar/TL kuruna yansımadı. Endeks 29 Nisan saat 16.07 itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 8,7 değer kaybederek 98,2 seviyesinde hareket ederken dolar/TL ise yılbaşından bu yana yüzde 8,8 değer kazanarak 38,43 seviyesinden hareket ediyor.

Peki dolar/TL neden dolar endeksiyle uyumlu hareket etmiyor? işte nedenleri...

Uzmanlar dolar/TL'de yaşanan hareketin dolar endeksiyle uyumlu olamamasını iç dinamiklere bağlıyor. Bu noktada yüksek enflasyon ve artan döviz talebi ön plana çıkıyor. Ayrıca iç siyasette yaşanan gelişmeler de TL'ye olan güvenin zedelenmesine ve yatırımcının dolara yönelmesine yani dolar/TL kurunun yükselmesine neden oluyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde de dolar/TL'nin artacağına yönelik beklentiler oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenli olarak açıklanan Piyasa Katılımcıları anketi sonuçlarında da bu durum öne çıkıyor. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki dönemde 42,79 TL iken nisan ayında bu beklenti 43,60 TL seviyesine ulaştı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 44,42 TL seviyesinden 45,85 TL seviyesine çıktı.

Mevcut kurun 38,43 civarında olduğu göz önüne alındığında piyasa yıl sonuna kadar dolar/TL kurundaki artışın devam etmesini bekliyor.

Doların küresel ölçekteki düşüşünün Türkiye'nin maliyetlerine olumlu etki etmesini bekleyen uzmanlar Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle kur avantajının büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtiyor.